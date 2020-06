Zařizujete si bydlení? Pořiďte si věci do domácnosti výhodně

/DENÍK RADÍ/ JENA nábytek, Möbelix, Tescoma, 4home nebo třeba Bonami a výhodný nákup ve výši až 11 procent z ceny. A to není všechno. Na webu usetri.denik.cz najdete mnoho dalších značek a e-shopů, které nabízejí vše pro domácnost: nábytek, kancelářské židle, doplňky, vybavení do kuchyně, svítidla i matrace. To všechno můžete pořídit výhodněji díky službě cashback.

Deník ví, jak ušetřit | Foto: Archiv

Jak to funguje? Stačí navštívit webové stránky usetri.denik.cz , v nabídce obchodů si zvolíte ten, který vám nejvíce vyhovuje anebo nabízí nejvýhodnější nabídku. Pak už si jen stačí vybrat zboží a objednat. Část peněz z nákupu vám pak připíšeme zpátky na váš bankovní účet. Registrace je snadná, stačí zadat e-mail, zvolit si heslo a můžete nakupovat. Peníze vám vyplatíme kdykoliv, kdy si řeknete, bez ohledu na výši částky. Využít je pak můžete pro další nákupy. Na webu usetri.denik.cz najdete více než 500 e-shopů: od elektroniky, sportovního vybavení, módních doplňků, kosmetiky až po služby jako je bankovní pojištění, půjčovna aut nebo třeba vyhledávače letenek či hotelů. Najdete tady nejznámější značky jako je Datart, Teta drogerie, Booking, Superzoo, Knihy Dobrovský, AboutYou, Notino, Tescoma, Dr. Max, Hervis, Sephora a mnoho dalších. Služba funguje zcela zdarma a bez jakýkoliv závazků, nakupovat můžete opakovaně a kdykoliv v průběhu roku. Navíc na naších stránkách najdete akční nabídky partnerů, takže můžete dostat nejen peníze nazpět, ale i slevu na konkrétní výrobek nebo službu a ušetřit ještě více. Nabídku mohou využít i podnikatelé nakupující pro svou firmu a zaměstnance.

Autor: Redakce