Slalom mužů nemá jasného favorita, neboť každý ze šesti závodů Světového poháru měl jiného vítěze. V celkové klasifikaci jsou na tom nejlépe Norové Lucas Braathen a mistr světa Sebastian Foss-Solevag, ale například v Kitzbühlu vyhrál Brit Dave Ryding a kdyby to dotáhl na stupně vítězů i ve středu, byla by to vůbec první medaile pro Spojené království v olympijské historii alpského lyžování. To Rakušané jako nejúspěšnější ze všech už jich mají 122 a Johannes Strolz, který právě díky skvělému slalomu vyhrál kombinaci, může přidat další.