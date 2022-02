"Moc se na to těšíme, zápas s nimi bude těžký. To víme už dopředu. Zápasy s nimi jsou a budou těsné a nic to nemění na tom, že na turnaji nevyhráli ani jeden zápas. Rozhoduje jeden gól. Absolutně nic nepodceníme, jsme si vědomi síly Švýcarska," řekl Pešán.

Švýcarsko ve skupině prohrálo všechny tři zápasy, včetně souboje s českým výběrem, a obsadilo nečekaně až poslední místo. Pešán si ale uvědomuje, že nadcházející soupeř má kvalitní a zkušený tým. "Považoval jsem ho před turnajem za jednoho z kandidátů na medaili a doufám, že z nich ty kandidáty neuděláme," uvedl s respektem. "Velmi vážně se připravíme na válku a věřím, že budeme na konci vítězi," přál si.

Fungovat celých 60 minut a střílet. Výběr soupeře? To jde mimo mě, říká Hrubec

Oba celky se na předkolo play off připravovaly rozdílně, Švýcarský trénink byl intenzivní, český spíše pohodový. "Není to tak, že bychom se chtěli jen naladit. Není to o tom, že bychom zvolňovali, abychom byli dobře naladění. Kluci budou naladění tak i tak. Měli jsme ale den volna a nechtěl jsem, aby se po ostrém tréninku zatáhli. Kluci měli po organizované části dost času, aby si udělali, co potřebují," řekl Pešán.

Pešán je pověrčivý

Národní tým ani speciálně netrénoval přesilové hry, které se mu v předešlém duelu proti Rusku extrémně dařily - proti oslabenému soupeři se prosadil čtyřikrát. "Jsem malilinko pověrčivý. Před zápasem proti Rusku jsme je také pořádně netrénovali, jen lehounce. Dnes jsem je proto vynechal. Řekli jsme si tolik věcí, že to zkoušet nemusíme. V olympijské vesnici na hotelu máme ale připravené mítinky, vezmeme si to spíše teoreticky," uvedl Pešán. "Teď není nutné dělat všechno na ledě. Spíš chci, aby kluci měli šťávu a chuť. Nepotřebuji, aby pálili do bránících hráčů v tréninku," řekl.

Na úvod klopýtnutí, ale výhra nad sbornou chutná. Češi (snad) nastartovali motor

Národní tým se utkal se Švýcarskem ve skupině a vyhrál 2:1 po samostatných nájezdech. Podle Pešána to ale na další vzájemný souboj nebude mít vliv. "Budou mít stejné informace, jako máme my. V době moderních technologií je úplně jedno, jestli se soupeřem hrajete nebo ne. Je fajn, že můžeme oprášit některé principy, které nám v zápase fungovaly. Totéž ale udělá soupeř," podotkl Pešán s tím, že Češi mohou být o trošku klidnější díky tomu, že v Pekingu dvakrát vyhráli.

"Na druhou stranu tohle už je play off. Zápasy zahodíte, ale vnitřní pocit, že se nám hra dařila a dokázali jsme utkání zlomit na naši stranu, je fajn," uvedl.