„Mrzí to moc, ta šance tady byla…,“ líčil zklamaný kapitán Roman Červenka.

„Z vyložených šancí jsme nedávali góly, to byl náš problém v celém turnaji,“ konstatoval Lukáš Sedlák. „Moc jsme toho neukázali.“

Češi, kteří ve skupině Švýcary udolali, v osmifinálové odvetě vedli. Od modré se trefil Klok. Jenže pak přišel kolaps a soupeř ještě první třetině vývoj bleskově zvrátil. Švýcarům na dva góly stačilo jen 13 sekund. Z téhle rány už se reprezentanti nevzpamatovali, na obrat se nezmohli.

„Ty dva slepené góly nám vzaly vítr z plachet, pak už to bylo náročné. Škoda, že jsme to vedení neudrželi déle,“ přiznal lídr Červenka.

Až za stavu 1:4 Červenka při power-play snížil. Jenže do konce zbývaly už jen čtyři minuty. A to bylo málo. Češi zaslouženě prohráli a vůbec poprvé se neprobojovali do čtvrtfinále. Tuhle historickou blamáž nejspíš odnese kouč Pešán.