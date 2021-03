Škodu za padesát šest tisíc korun způsobil během uplynulého měsíce a půl sportovnímu svazu neznámý zloděj, který se vloupal do rekreační chaty v katastru obce Rajnochovice.

„Nejprve vypáčil vstupní dveře v přízemí objektu a dostal se tak do lyžárny. Odtud se vydal do další místnosti, ze které odcizil benzínovou sekačku a motorovou pilu. V chodbě pak vypáčil dveře vedoucí do prvního patra, kde z kuchyně a ze společenské místnosti odcizil televizory,“ popsala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.