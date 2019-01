Lyže ve sklepě se zalíbily zatím neznámému zloději. Jejich krádež Obvodnímu oddělení v Kroměříži nahlásil osmačtyřicetiletý muž z Kroměříže v neděli navečer. Přičemž krádež se stala někdy v uplynulých třech týdnech.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Způsob, kterým se pachatel dostal do bytového domu není prozatím objasněn.

„Sešel do sklepních prostor, kde otevřel neuzamčené dveře vedoucí ke sklepním kójím. Poté vnikl do neuzamčené kóje, ze které odcizil dva páry lyží a lyžáků v hodnotě čtrnácti tisíc korun,“ popisuje pachatelovo počínání policejní tisková mluvčí Simona Kyšnerová.

Krádeže vloupáním do sklepních prostor v bytových domech bývají častým skutkem.

„Vedle důkladného zabezpečení vlastních kójí a přístupů do sklepních prostor, je na místě dbát na důsledné zamykání vstupních dveří do domů a na častou kontrolu uvedených prostor,“ upozorňuje mluvčí.