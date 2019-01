IDENTIKIT PACHATELE UVNITŘ / Prodavačka zlatnictví vytáhla dvě plata se zlatými řetízky, položila je na pult a jeden z nich zákazníkovi ukazovala. Tak nevinně začínala situace, která vyústila v krádež šperků za více než dvě stě tisíc korun.

Po neznámém pachateli policie nyní pátrá. Hrozí mu až pět let za mřížemi.

„Byla tu paní s holčičkou, pachatel stál vedle nich před pultem,“ popisuje čin majitelka zlatnictví Simona Hroníková. „Všude tam pak brali otisky prstů a bot,“ ukazuje Hroníková uprostřed prodejny.

BEZ POMOCI OSTATNÍCH

Trestný čin se udál v pondělí v podvečer v centru Kroměříže a neobešel se bez pozornosti kolemjdoucích. Jeden ze svědků se dokonce pokusil pachatele bez ohledu na vlastní bezpečí zadržet.

„Pán si zloděje všiml, když si dával řetízky do kapes. Zavolal na něj a pokusil se jej chytit. Chvíli se přetahovali, ale pak se mu zloděj vysmekl a utíkal dál,“ pokračuje ve vyprávění Hroníková, která je však zklamaná z přístupu dalších svědků události.

„Všichni viděli, jak se tam mezi sebou škubou, jak chtěl pán pachatele zadržet, ale nikdo mu nepomohl,“ dodává majitelka.

Za jednoho ze svědků můžeme považovat také městský kamerový systém.

„Kamery jsou schopny pořídit záběry i za šera, které už o tři čtvrtě na pět panovalo. Pokud se nám podařilo pachatele zachytit, budeme spolupracovat se státní policií a záznamy jim předáme,“ nechal se slyšet radniční mluvčí Jan Vondrášek.

Konkrétně se však vyjádřit nechtěl. „Jedná se o probíhající vyšetřování,“ odůvodnil mlčení. „Je trochu úsměvné, že pachatel utíkal se šperky přes náměstí do Jánské ulice k sídlu městské policie,“ dodává ironicky Hroníková.

„ZASTAVÁRNY PO TOM SÁHNOU…“

Ve stejné ulici se nacházejí další dvě zlatnictví. Prodavačka Jiřina měla štěstí, že si zloděj vybral konkurenční prodejnu, která je od té její vzdálená asi padesát metrů.

„Hned jak se to šéf dozvěděl, volal nám, aby zjistil, zda je vše v pořádku,“ vzpomíná prodavačka. „I my nabízíme řetízky stejným způsobem. Pokud se jedná o prstýnek, mohu ten jeden konkrétní vytáhnout a zákazníkovi podat. Když si ale vybírá zákazník řetízek, který nemám vystavený pod pultem, musím podat celé plato,“ říká zkušená prodavačka.

Jedno plato, které mělo hodnotu sto tisíc korun, bylo rozměrově pouze o kousek větší než čtvrtka papíru. Majitelka si nedělá iluze, že by se jí ukradené zboží vrátilo.

„Řetízky jsou všechny stejné. Každá zastavárna po nich sáhne všemi deseti,“ smutní.

„Jsem z toho unavená a naštvaná. Mám doma dvouleté dítě. Nikde do školky mi ho nevezmou a já se musím potýkat se zlodějem a být v obchodě,“ dodává matka a majitelka Hroníková, která nyní musí zastávat také práci prodavačky, jež v pondělí vyběhla za zlodějem, uklouzla a zlomila si ruku.

Policie pátrá po tomto muži



Policie pátrá po muži ve věku okolo třiceti až pětatřiceti let, který je asi 185 centimetrů vysoké sportovní postavy. Má široká ramena. Oblečen byl do světle hnědé či šedobéžové bundy v délce do půli stehen a tmavých kalhot. Hledaný muž má světlé krátce střižené vlasy, oválný souměrný obličej a byl hladce oholen. Mluvil česky bez přízvuku. Policie prosí případné svědky, aby ihned kontaktovali tísňovou linku 158.