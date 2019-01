Koryčany – Přibližně sto kilo masa si minulý čtvrtek odnesli z lesa pytláci. Vyhlédli si totiž v honitbě v Koryčanech dvě laně a v příkopě pod klestím pak po nich zanechali jen zbytky.

Ilustrační foto | Foto: Kamila Antošová

Ceny zvěřiny podle odborníků klesají, menší množství se prý už ani nevyplácí prodávat

„Objevili jsme je minulou středu při natláčce,“ popsal myslivecký hospodář honitby Koryčany Arnošt Buček.Ošklivý pohled na pozůstatky kůže, běhy a hlavy se nimrodům naskytl u lesní skládky mezi obcemi Koryčany a Vřesovice.„Určitě to byli pytláci,“ trvá na svém Pavel Těthal, myslivec, který jeleny s Bučkem objevil. S podobným případem se však ještě nesetkal a netuší, kdo to mohl udělat.

Případem se nyní zabývá policie. Jestli si pytláci maso nechají pro svou potřebu, nebo se budou snažit prodat v některé z restaurací, je otázkou.Podle Karla Mrhálka, hospodáře rymického mysliveckého spolku však zvěřina může jít k prodeji jen pokud je řádně označena plombou.

Za metrákového jelena zhruba pět tisíc korun

„Cena zvěřiny je však nyní dost nízká,“ řekl Mrhálek. Za stokilového jelena by podle něj mohl pytlák utržit pět tisíc korun.Částka za kilo prý šla totiž poslední dobou dolů a pohybuje se od šedesáti do devadesáti korun. „Výdělek by tedy asi nestál za to riskovat,“ usoudil Mrhálek.Bohužel se však podle něj v lesích najdou i takoví lidé, kteří zvířata loví jen kvůli adrenalinu.„Také je možné, že nevraždili pytláci, ale sami myslivci. Takoví ale u mě nejsou nic jiného než prasata,“ rozohnil se hospodář.

Kam tedy maso přijde nelze předpovědět. V restauracích by ho mohla objevit krajská hygienická stanice. Kontroly těchto zařízení se totiž provádějí nejméně jednou za rok.„V případech, že jsou zjišťovány závažné nedostatky, provádí se opakované kontroly,“ upřesnila za Krajskou hygienickou stanici Zdenka Kotková, vedoucí oddělení Hygieny výživy v Kroměříži

Žádný případ nelegální zvěřiny však loni zjištěn nebyl. „Obecně platí, že ve stravovacích zařízeních je povoleno podávat pouze pokrmy připravované ze zvěřiny, která je dodávána z pravidelně kontrolovaného závodu,“ vysvětlila Kotková.

Kontrolu provádí veterinární služba. Ani myslivecká sdružení nebo jejich členové tedy prý nemohou dodávat legálně ulovené kusy do restaurací.„Takto ulovená zvěřina s řádně vyplněným lístkem o původu může být dodána pouze konečnému spotřebiteli,“ dodala Kotková s tím, že lístek vyplňuje proškolená osoba.

Pochybení restaurací je může stát až dva miliony korun. „Při ukládání sankcí vycházíme hlavně z posouzení míry rizika ohrožen zdraví,“ konstatovala Kotková.