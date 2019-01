Napajedla – Svědky otřesné události museli být obyvatelé sídliště v Napajedlích na Zlínsku. Na balkonovém zábradlí bytového domu tam stál v sedmém patře muž. V tričku a trenýrkách, přešlapoval po něm po špičkách a k tomu občas naklonil hlavu k policejnímu vyjednavači, který se jej snažil přesvědčit, aby svůj záměr skočit z výšky dvaceti metrů na betonový chodník neuskutečnil.

Rukama se přidržoval balkonu nad ním a hrozilo, že se každou chvíli zřítí dolů. Na místě v tu chvíli byla vozidla záchranky, policie i hasičů.

Celé okolí bytového domu bylo neprodyšně uzavřeno policejní páskou. Za ní postávaly desítky lidí.

„To je ten, jak střílel po exekutorech, dostal za to dvanáct let," bavili se mezi sebou lidé. Snad nikdo nepochyboval a nečekal, že ale nakonec příběh nebude mít dobrý konec.

Bylo právě půl šesté večer a začínalo se stmívat. Vypadalo to, že muž je přece jen vyčerpaný a má už všeho dost. Proto skočil zpět na svůj balkon.

„Hurá, konečně si dal říct, konečně je v bezpečí, je to blázen," ulevilo se lidem, kteří drama v Napajedlích sledovali.

Jenže pak se odehrálo něco, co nikdo nečekal. Muž se rychle zase postavil zvenku na zábradlí svého balkonu. Podíval se směrem k balkonovým dveřím.

A udělal to, co nikdo nechtěl. Roztáhl ruce, otočil se a skočil.

Vzduch prořízl výkřik ženy, který přerušila dutá rána, když muž dopadl z výšky sedmého poschodí na chodník před domem.

Co se v něm odehrálo během několika sekund, se už nikdo nedozví.

Podle všeho se jednalo o muže, který loni v lednu střílel na exekutory. Soud jej za to poslal na dvanáct let do vězení.

„Prozatím nemáme tuto informaci potvrzenou," sdělila na dotaz Deníku zlínská policejní mluvčí Lucie Javoříková, zda se jedná skutečně o tohoto muže.

Doplnila, že o záměrech muže se policie dozvěděla prostřednictvím tísňové linky, když policii volala vyděšená žena, že její známý chce spáchat sebevraždu. Lidé kolem ale měli jasno.

„Dělal v domě domovníka a byl to naprosto bezproblémový člověk, asi neunesl ten trest vězení," myslela si další žena jménem Marie

Nikdo z přítomných se nechtěl k tragédii vyjářit ani prozradit své jméno. Jen stále nevěřícně kroutili hlavami, jak se mohlo stát, že muž, který s nimi neměl nikdy žádný problém, se dostal do situace jako loni v lednu a pak ukončil svůj život.

