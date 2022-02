„Prozatím neznámý pachatel vnikl do zaparkovaného uzamčeného vozidla Volkswagen Transportér a to někdy od čtvrtečních do patečních odpoledních hodin. Auto stálo u domu v obci Trávník. Zloděj odcizil rotační laser, rozbrušovačku, míchadlo, aku vrtačku, vrtáky, okružní pilu a sbíjecí kladivo. Poškozenému způsobil škodu za více jak 50 tisíc korun,“ uvedla policejní preventistka Barbora Balášová.