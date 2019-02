Vyvrátila je policejní mluvčí Simona Kyšnerová, která uvedla informaci o tom, že v jednom z tamních bytů silně opilý dvaapadesátiletý muž z Hodonínska vyhrožoval s nožem v ruce své bývalé přítelkyni i její matce, které z důvodu ukončení nájmu zrovna vyklízely kuchyňskou linku. „V tu chvíli k nim přistoupil obviněný, který se také nacházel v bytě, vytáhl ze zásuvky kuchyňský nůž a řekl jim, že je zabije,“ prozrazuje policejní mluvčí.

Vyděšené ženy ihned vyběhly z bytu ven. Uvnitř však zůstal správce bytu, který si byt po nájemcích přišel převzít. Ten muži domlouval, ať nedělá zbytečné problémy. Agresor vrátil nůž nazpět do kuchyňské linky. Když se však k němu správce otočil zády, chytil ho zezadu pod krkem a několikrát ho udeřil do obličeje. Další údery už správce vykryl a poté, co útočníkovi pohrozil, že zavolá policii, útočník svého jednání zanechal.

Zanedlouho na místo dorazily policejní hlídky, které přivolaly při svém útěku vystrašené ženy. Opilého agresora převezli na záchytnou stanici, kde se z opilosti vyspal. Po jeho vystřízlivění na druhý den kroměřížští kriminalisté provedli úkony trestního řízení a obvinili ho z trestných činů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. „Nyní mu podle trestního zákoníku hrozí až tříleté vězení,“ uzavírá Kyšnerová.