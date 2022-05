Na dotaz ČTK to dnes uvedl státní zástupce Jiří Láníček, který případ dozoruje. Z tiskové zprávy, kterou dnes zveřejnilo Krajské státní zastupitelství v Brně, vyplývá, že obviněný neodborným zásahem při rekonstrukci domu způsobil únik zemního plynu a následný výbuch.

Dům v Masarykově ulici explodoval 15. září. Neštěstí si vyžádalo životy dvou dvou dobrovolných hasičů, kteří kvůli úniku plynu do domu přijeli. Zranění utrpěli jejich dva kolegové a další dva lidé. Podle Láníčka je trestně stíhána jedna fyzická osoba pro zločin obecné ohrožení z nedbalosti. "

Slzy, pocty a déšť. V Koryčanech se loučili s hasičem, který zemřel při výbuchu

Celková výše škody je nadále předmětem vyšetřování. K dalším podrobnostem odkazuji na tiskovou zprávu, která bude v následujících dnech zveřejněna na webu Okresního státního zastupitelství v Kroměříži," uvedl žalobce.

Majitelé dům před explozí opravovali.

"Obviněnému je kladeno za vinu, že neodborným zásahem do stavební části rodinného domu při provádění rekonstrukce způsobil únik zemního plynu, v důsledku čehož při následné explozi domu zahynuli dva zasahující členové sboru dobrovolných hasičů. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání podal obviněný stížnost, která byla dne 2. 5. 2022 usnesením státního zástupce zamítnuta. Přípravné řízení se nyní nachází ve stadiu vyšetřování," uvedlo ve zprávě státní zastupitelství.

Podle dřívějšího vyjádření policejní mluvčí Simony Kyšnerové bylo při rekonstrukci poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila několik dní po explozi veřejnou sbírku. Jejím cílem je pomoci lidem, kteří byli výbuchem postiženi. Vybralo se v ní přes pět milionů korun, třemi miliony korun do ní přispěl Zlínský kraj. Číslo bankovního účtu je 115-5041170287/0100. Sbírkový účet by měl zůstat aktivní do konce letošního roku.

Koryčany se ponořily do smutku, lidé vzpomínají na zemřelé hasiče