Jako blesk z čistého nebe zasáhla obyvatele poklidných Prusinovic páteční zpráva. Spor o majetek tam totiž vyústil v krvavou vraždu. Žena několikrát bodla svého staršího muže nožem do hrudníku - údajně proto, že na ni nechtěl přepsat svůj dům. Muž na místě zemřel.

K páteční vraždě v Prusinovicích došlo v tomto době č. 106 na ulici Hlavní. Právě vlastnictví tohoto domu mělo být důvodem sporu mezi oběma partnery. 7.12.2021 | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Podle místních byla obviněná žena partnerkou zavražděného muže. „Je to strašné. Prý to měla udělat nějaká žena, co za ním jezdila. Já ho totiž moc neznala, spíš jen tak od vidění,” řekla Deníku starší žena, která bydlí nedaleko.