Krutá smrt v Ostravě: Matka si na ruku nechala vytetovat datum vraždy své dcery

Krutou smrt připravil své družce třicetiletý Vladislav Ž. z Ostravy. Třiadvacetiletou Jessicu nejprve kopl do hlavy, poté ji nejméně šestkrát udeřil do obličeje. Následně popadl rýč a jeho kovovou částí ji několikrát zasáhl do hlavy a krku. Snažil se jí přeseknout krční tepnu.

Místo vraždy, lesík, Ostrava-Poruba, srpen 2022 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch