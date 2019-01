Na jednu z prodejen v Chropyni se v noci ze čtvrtka na pátek zaměřil zatím neznámý zloděj. Do prodejny se dostal vypáčením vstupních dveří. Poté se už mohl volně pohybovat po celém objektu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

„Z prodejny odcizil příruční trezor s osmnácti tisíci korunami a z kanceláře stolní počítač v hodnotě dvacet tisíc korun,“ objasňuje policejní tisková mluvčí Simona Kyšnerová.

Ráno když přišla prodavačka do práce, zjistila, že jsou dveře do obchodu otevřené a uvnitř se svítí. Vzhledem k tomu, že předchozí den při odchodu zamykala a zhasla, bylo jí jasné, že něco není v pořádku. Dovnitř se neodvážila vejít, obávala se, že by pachatel mohl být ještě uvnitř. Raději na místo zavolala policii.Zloděj byl však pryč.

„Pachateli, který se tímto jednáním dopustil trestného činu krádež, hrozí po dopadení až dva roky vězení,“ podotýká policejní mluvčí. Případem se i nadále zabývají policisté z hulínského obvodního oddělení.