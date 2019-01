Zlín – „Stáhnu tě z kůže. Rozpářu ti břicho a tvá střeva nahážu do vany. Vydloubnu ti játra a před tvýma děckama je sním. Podřežu tě jako prase.“ Tyto a další nadávky doplněné bitím a fackami měla tři roky poslouchat od Petra Gottlieba z Holešova jeho družka a její čtyři děti.

Čtyřiačtyřicetiletý muž stanul ve středu u zlínského krajského soudu, aby se zpovídal z trestných činů týrání a vydírání.

Podle obžaloby mělo vše začít před třemi lety o prázdninách. Gottlieb měl družku nejenom týrat psychicky, ale i fyzicky. „V jednom případě jí hlavou udeřil o linku, vytáhl na ni nůž a vyhrožoval jí, že pokud něco oznámí, zmrzačí její děti. Žena po obrovském stresu zhubla až dvanáct kilogramů,“ uvedl státní zástupce Leo Foltýn.

Svou zlost prý přenesl i na děti, dvě dívky a dva chlapce, z nichž nejmladšímu je šest let. „Nadával jim do zasraných parchantů, vypatlaných debilů, jednomu z chlapců i do tlustých prasat. Vyhrožoval jim, že jim usekne prsty. Mlátil je vařečkami a rukou. Jednu z dívek udeřil tak, že spadla na zem,“ popsal dále státní zástupce.

Dvě z dětí dokonce skončily v psychiatrické léčebně. Dodnes mají podle znalců těžké psychické problémy. Nejmladší z chlapců trpí pomočováním a nočními můrami.

„Nic z toho není pravda. Všechno je to lež, kterou si vymyslela sestra mé družky. Od počátku mě totiž nesnáší. Jen jednou jsem přítelkyni řekl, že ji vyhodím z okna, ale to bylo v hádce. Nemyslel jsem to vážně. To, že tolik zhubla, bylo tím, že nic nejí a moc kouří,“ prohlásil u soudu Gottlieb.

Podle svých slov měl vždy s rodinou dobrý vztah. Poněkud překvapenému senátu však jeho verzi potvrdila i družka, včetně dvou údajně týraných dívek. Všechny tři přitom několikrát na policii i psychologům dopodrobna popsaly, jaké útrapy jim přinášel život s Gottlibem.

Každá přišla s jinou verzí

„Děti žádné problémy nemají. Nikdy na nikoho ruku nevztáhl. Naopak se jim věnuje. To, že se syn počurává, je kvůli tomu, že moc pije. To si vymyslela sestra, které prý děti řekly, že je měl bít. A vyhrožovala mi, že jestli to neoznámím, tak zařídí, aby šly děti do děcáku,“ prohlásila žena. Za to jí sestra měla slíbit, že jim pomůže s exekucemi. Rodina totiž dluží více než milion a už přišli v exekuci i o byt.

To sedmnáctiletá dívka ale tvrdila, že ji vypovídat proti otčímovi donutila sociální pracovnice. „Hrozila mi, že mě jinak nechá zavřít do blázince a vyhodí mě ze školy. Vyhrožovala mi i teta. Psala mi nechutné sms, ale už jsem je smazala,“ tvrdila dívka.

Její o tři roky mladší sestra přišla zase s jinou verzí. Prý si údajné týrání vymyslela, aby se otčímovi pomstila. „Nechtěl mě pouštět ven a já kvůli tomu přišla o kluka. Vše, co jsem řekla, byla lež,“ sdělila soudu. Právě ona se s problémy svěřila své tetě.

Ta pak šla vše oznámit na policii. „Neteř u nás bydlela skoro celé léto. Prý nechce domů. A na prázdniny jsme si k nám přivezli i jejího bratra. Ten se nám svěřil, co jim otčím dělá, a jeho sestra ho doplňovala. Neměli jsme důvod jim nevěřit. A nechápu, proč tak obrátili. Sestra se mi několikrát svěřila, že ji bije a má z něj strach,“ kroutila hlavou šokovaná teta dětí.

Muž měl mít vztah s nevlastní dcerou

I její přítel potvrdil, že děti byly vystresované. „Malý se hrozně bál tmy. Musel spát s námi. Prý ho Gottlieb zavíral do nějaké malé místnosti bez oken, kde měl matraci. Nutil ho dělat kliky, a když to pokazil, dostal dřevěnou tyčí. Po­dle mě se ho prostě bojí, a proto to celé vzali zpět,“ odhadoval muž.

Když byli za dětmi na návštěvě v psychiatrické léčebně, měla se jim dívka svěřit, že ji matka nutí k tomu, aby výpověď změnila. Podle nich měla rovněž nejstarší z dívek zřejmě intimní vztah s Gottlibem.

„Sestra se mi svěřila, že když bylo nejstarší dceři čtrnáct, začal s ní obžalovaný spávat v jednom pokoji, zamykali se,“ vysvětlovala dále teta dívek.

U soudu vypovídal i jeden ze znalců. Podle něj by si děti jenom těžko něco takového vymyslely. Navíc že by to každé z nich popsalo do detailů.

Jednání pokračuje 13. července výslechem dalších znalců, včetně jednoho z údajně týraných chlapců. Není vyloučeno, že padne rozsudek. Gottliebovi hrozí v případě uznání viny až dvanáctileté vězení.