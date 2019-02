Strážníci Městské policie měli v posledních dnech na pilno. Zaměstnal je výtržník, který v centru Kroměříže zvonil na zvonky a poškozoval zaparkovaná vozidla.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Jednání čtyřiadvacetiletého muže zaznamenala obsluha městského kamerového systému,“ říká ředitel městské policie Libor Kubiš.

Mladý výtržník procházel mezi ulicí Vodní a Velkým náměstím. U vchodů do domů zvonil na zvonky, ale znelíbilo se mu i zaparkované auto, do kterého kopl a pěstí udeřil do bočního zrcátka. „Na dalším vozidle ho zaujal přední znak auta, který odlomil. V tu chvíli ho už hlídka zadržela. Výtržník skončil na protialkoholní záchytné stanici, v dechu mu byla naměřeno více než jedna promile alkoholu,“ popsal Kubiš. To však ještě pro něj nekončí, za své chování se bude zpovídat u správního orgánu.

Další výtržník měl uměleckého ducha. To mu však moc nepomohlo. Sprejera zadrželi strážníci na Vejvanovského ulici, poté co předtím v budově Českých drah posprejoval zeď a květináč. „Také tento muž skončil v protialkoholní záchytné stanici, byly mu naměřeny více než dvě promile alkoholu,“ dodal Kubiš s tím, že jednáním sprejera se dále zabývá Policie České republiky.