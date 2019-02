Město Chropyně žádá náhradu škody ve výši 99 tisíc korun.

Sigmundová vinu popírá a tvrdí, že jednala v mezích zákona a dle běžné praxe.

Společně s ní stanuli ve čtvrtek před Okresním soudem v Kroměříži současný tajemník Jiří Rosecký a bývalý tajemník (nyní penzista) Jaroslav Kotula.



„Obžalovaným kladu za vinu, že uzavřeli za město dohody na činnosti, které by paní starostka měla vykonávat v rámci své funkce. A následně si za tuto práci vyplatila desetitisícové odměny,“ uvedl státní zástupce Radim Daňhel.

Dohod o provedení práce bylo dle Daňhela prověřováno v řádu stovek, ale v těchto čtyřech případech došlo k protiprávnímu jednání.

„Cítím se nevinná a doufám, že to tak cítí i soud,“ řekla starostka Sigmundová.

Tatáž slova pak opakovala před soudem. Trestní oznámení podané bývalým zastupitelem označila za dílo osobních ambicí jednoho člověka, které se nezakládá na pravdě.

„Byla to práce nad rámec mé pracovní doby, kterou jsem dělala ve svém volném čase, po večerech, víkendech,“ sdělila soudu.

„Byla to vesměs administrativní činnost. Nikdy jsem nebyla iniciátorem těchto dohod. Vždy za mnou přišel tajemník,“ nechala se dále slyšet Sigmundová.

„V mnoha případech dochází k tomu, že jsou tyto práce zadávány externím firmám nebo brigádníkům,“ nechala se slyšet Sigmundová. Její slova potvrdili také oba tajemníci.

„Oslovil jsem paní starostku kvůli jejím znalostem. Máme informace, že města za tuto činnost externím firmám musela zaplatit až půl milionu korun,“ zdůraznil Rosecký. Totéž zopakoval soudu bývalý tajemník Kotula.

„Jsem přesvědčen o tom, že to bylo nezákonné. Je mi však líto, kam až to dospělo. Myslím, že jsme to mohli vyřešit v zastupitelstvu,“ uvedl Michal Vlasatý, který je iniciátorem trestního oznámení.

Soudce Petr Marák následně přerušil líčení do 4. dubna tohoto roku. Na tomto stání by již mohl padnout rozsudek.