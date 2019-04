Podle něj nejčastěji zasahovali hasiči u popadaných nebo nebezpečně nakloněných stromů, které ohrožovaly zdraví a životy, nebo bránily plynulému provozu na komunikacích.

„Ve dvou případech se jednalo také o poškozené střechy budov, kde došlo k uvolnění plechů nebo jiné krytiny. Od 14:00 do 20:00 hodin se jednalo o 10 těchto událostí,“ vyčíslil Řezníček.

Komplikace však silný vítr způsoboval hasičům také u požárů lesních a travních porostů, u kterých ve čtvrtek zasahovali, a to jak na Vsetínsku a Zlínsku, tak také na Uherskohradišťsku.

„V časovém rozmezí od 11:30 do 20:00 hodin vyslalo krajské operační středisko hasičů jednotky ke čtyřem takovým událostem, a to do Drslavic, Hluku, Jasenné a Valašského Meziříčí-Podlesí. Právě v Podlesí byl kvůli silným poryvům větru vyhlášen druhý stupeň poplachu a nasazeno bylo 10 jednotek s cisternovými automobily, aby se zamezilo rozšíření požáru a dalším škodám,“ popsal události mluvčí krajských hasičů.