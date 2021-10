Nejprve stanula před soudem za to, že nožem bodla svého prvního manžela. Tehdy si vyslechla podmíněný trest. Na druhého manžela „vzala“ sekáček. Za tento čin si od roku 2010 odseděla pět let ve věznici.

V polovině prosince loňského roku pak měla podle obžaloby v domě svého přítele v Bohuslavicích dvakrát bodnout jeho dospělého syna do oblasti beder.

Opět a už potřetí jen šťastná shoda náhod – v případě, že jí budei nyní prokázána vina – dopomohla k tomu, že napadení nemělo fatální následky.

Prý čin nespáchala

Obžalovaná se u soudu bránila. Tvrdila, že uvedený čin nespáchala a že si z onoho incidentu vlastně téměř nic nepamatuje. Podle soudce Radomíra Koudely však takto argumentovala i v předešlých hlavních líčeních.

„Já jsem to stejně neudělala. Říkejte si, co chcete. Dokažte mi to. Ukažte mi ten nůž, kterým jsem ho měla bodnout,“ byla její úvodní slova ve čtvrtek u soudu.

Jak vyplynulo z čtení listinných důkazů, znalci oboru psychiatrie a psychologie se shodli, že obžalovaná nadužívá alkohol, který u ní vede k impulsivnímu agresivnímu chování.

Vždyť v době, kdy na místo útoku byla přivolaná policie a záchranáři, ji naměřili téměř 2,7 promile alkoholu.

Den začal hezky

Nejednoznačné čtené výpovědi svědků, kteří byli na místě činu, neprokázaly, že by skutek obžalovaná provedla. Výpovědi se shodly jen v jenom: že den začal hezky.

„Byli jsme venku na terase. Bavili jsme se, že budeme dělat dřevo, popíjeli jsme, uklízeli, vařili, vykládali jsme si,“ vyprávěla žena u soudu. Situace se prý změnila odpoledne.

Spor o palačinky

Na návštěvě byli dva kamarádi Milady a jejího přítele Miroslava, který je zároveň majitelem domu. V budově byl i jeho dospělý syn Martin. Majitel domu Mirek si šel po obědě lehnout, a tak Milada údajně pomáhala připravovat palačinky pro své kamarády Pavla a Dalibora. Na ty pak dostal chuť i její přítel.

„Den před tím mi ukradl tisíc korun. Nechtěla jsem, aby si ty palačinky bral, tak jsem mu vytrhla talíř z ruky. Začal řvát a kroutit mi ruku, ze které mi zrovna sundali sádru. Tak mu kamarád Pavel lištil. Mates mu to vrátil a už byli v sobě, Dalibor je chtěl od sebe roztrhnout,“ popisovala obžalovaná konflikt.

„Ona se s Matesem nesnášela už od začátku. Ten den začal v pohodě. Než přišel Mates pro ty palačinky. Ona mu je nechtěla dát, řval na ni. Tak jsem mu lištil a začali jsme se mlátit. Ona pak vyskočila a já jsem slyšel jen – au, au. Potom přijela sanitka a policie,“ zmínil mimo jiné svědek brutální rvačky Pavel.

Také jemu naměřili policisté značné promile alkoholu v dechu a to 2,58.

„Když to není trojka, je to dobrý,“ měl muž reagovat na svůj stav po příjezdu policie na místo události. Ani další svědek Dalibor, nepostřehl, že by obžalovaná mladíka bodla.

„Neviděl jsem, že by držela nůž. To musel být moment. Ten nůž jsem viděl, až jak ho policisté dávali do igelitového sáčku,“ zaznělo ze čtené výpovědi tohoto svědka.

Klíčový bude svědek

A právě zmiňovaný nůž bude pro dokazování těžkým úkolem. Podle znalců na něm totiž nebyly stopy DNA. Klíčovou tak bude výpověď samotného poškozeného. Ten vypovídal v zatím jen v přípravném řízení.

Při hlavním líčení odmítla obhájkyně nechat tuto výpověď číst. Trvá na osobním výslechu svědka před soudem. Potíž je však v tom, že podle soudu není mladý muž nikde k zastižení. Podle obžalované prý „bude někde mezi ‚feťáky‘ na Jižních Svazích ve Zlíně nebo v Uherském Hradišti“.

Vyšetřovatelé policie tak budou mít co dělat, aby jej našli. Vždyť další hlavní líčení je naplánováno na 18. října.