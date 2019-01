Případ devětadvacetiletého muže z Břestu, který před rokem úmyslně způsobil dopravní nehodu, projednával v pondělí kroměřížský okresní soud.

Soudní síň. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

K nehodě došlo loni v říjnu, kdy muž bezprostředně po požití alkoholu sedl do auta a s úmyslem sám se zabít vyrazil z Břestu do Kroměříže, a na křižovatce, ke které přijížděl po vedlejší silnici v rychlosti vyšší než sto kilometrů za hodinu, úmyslně vrazil do vozu jedoucího po hlavní cestě.

Aniž by se pak navíc pokusil o jakýkoliv brzdný manévr, urazil ještě asi dvě stě metrů, než konečně zastavil u čerpací stanice.

Jen zásluhou obrovského štěstí vyvázl on ale hlavně řidič druhého auta bez zranění. Obžaloba mu ovšem přičetla pokus o těžké ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky a poškození cizí věci.

Obžalovaný se živí jako řidič

Na jeho čin navíc soud nahlížel o to hůře, že se obžalovaný živí jako řidič a v minulosti už byl dokonce soudně trestaný: po hádce s rodiči sedl i tehdy za volant opilý, načež havaroval. Tenkrát se ještě jeho jednání nedotklo nikoho jiného a vyvázl tak s podmínkou, jejíž zkušební dobu splnil.

K loňské nehodě se muž přiznal. „Měl jsem vše, co jsem chtěl: hodně peněz, práci, která mě bavila. Roupama jsem asi nevěděl, co dělat, takže jsem začal hodně pít,“ vylíčil před soudem.

To vyústilo v rodinné problémy a psychické vypětí, které činem ventiloval. „Manželka mi pití vyčítala, čemuž se teď nedivím. Tehdy to mezi námi ale vyvolávalo hádky,“ dodal. V současné době dobrovolně podstupuje protialkoholní léčbu ambulantní formou a podle odborníků by abstinence alkoholu měla u něj riziko podobného jednání snížit. Přesto ale znalkyně doporučila léčbu nařízenou soudem.

Vůle obžalovaného podstupovat léčbu by totiž podle ní mohla klesnout, až odezní tlak, který na něj vytváří soudní řízení. Na pozitivním vlivu abstinence se znalci shodli. „Za předpokladu vyhýbání se alkoholu a dalším psychotropním látkám je schopen se poučit a jednání by se už nemělo opakovat,“ míní soudní znalec Michal Pernička.

Bez viny není ani druhý účastník nehody

Zcela podle předpisů v době nehody nejel ani druhý řidič: zatímco před křižovatkou je totiž maximální povolená rychlost padesát kilometrů za hodinu, on projížděl minimálně sedmdesátkou. V případě, že by pravidla dodržel, by do křižovatky dojel později a auta se nemusela střetnout. To se však nestalo a vůz poškozeného řidiče skončil na odpis. Podle něj by navíc obžalovaný nejraději ujel. „Myslím, že nepokračoval v jízdě jen proto, že jeho auto bylo už nepojízdné. Jinak by dle mého pokračoval dál,“ podotkl nabouraný řidič.

Před vynesením rozsudku obžalovaný promluvil k soudu. „Chtěl bych jen poprosit, abych mohl zůstat doma se svýma holkama, i kdybych měl mít řidičák pozastavený do konce života,“ žádal otec aktuálně roční dcery.

Soud ho nakonec odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky se zkušební dobou pěti let za dohledu probačního úředníka. Navíc mu uložil zákaz řízení na deset let, povinnost naprosto se zdržet požívání alkoholu a ochrannou protialkoholní léčbu ambulantní formou. Podle soudce Karla Rašína senát vážně uvažoval o tvrdším trestu.

„Nebýt toho, že má doma malé dítě, které by tím bylo bito, bychom uvažovali o nepodmíněném trestu odnětí svobody okolo čtyř let,“ upozornil. Protože rozsudek korespondoval s návrhy státního zástupce i obhajoby, oba se vzdali lhůty na odvolání.