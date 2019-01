Zlín - Bývalému řezníkovi Josefu Jašovi z Lukova na Zlínsku v úterý 14. října potvrdil senát zlínské pobočky Krajského soudu v Brně čtyřměsíční trest s dvouletým odkladem a pokutu padesát tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Klatka Grzegorz

Muž, kterého v červenci okresní soud potrestal za to, že utýral šestiletého psa sousedům Klačánkovým, se totiž proti rozsudku odvolal. Krajský soud to ale v úterý zamítl.

Šestiletého křížence Filipa postrádal jeho majitel Alois Klačánek v sobotu 29. března. Později se dozvěděl, že se pes nezaběhl, ale odvedl ho jeho známý, bývalý řezník. U toho také zvíře našel, ale při pohledu na něj zažil doslova šok. Pes byl zabitý a stažený z kůže a řezník ho chtěl zřejmě použít do masných výrobků. Manželé Klačánkovi proto celý incident oznámili na policii, která Jašu nakonec obvinila z týrání zvířete.

Ke stejnému závěru pak dospěl v červenci i soudce okresního soudu Dušan Beránek. „Způsob zabití byl příčinou značného utrpení pro zvíře, které po dobu několika sekund úpěnlivě kvílelo, Jaša tedy zvíře utýral,“ uvedl v rozsudku soudce.

Pes zemřel podle veterinárního vyšetření na následky několikanásobné fraktury lebky a krvácení do mozku.

Svědkové potvrdili, že pes byl klidné povahy a neútočil nikdy na zvířata ani lidi.

Jaša je však od počátku přesvědčen, že žádný trestný čin nespáchal. „Pes se mi snažil sežrat právě narozené kůzle a slepice a skákal po mě,“ tvrdil Jaša ve výpovědi, kterou už dříve učinil na policii.

Hlavního líčení se u okresního soudu nezúčastnil, stejně tak jako včera při odvolacím soudu, a to údajně ze zdravotních důvodů. Jeho advokát Jiří Svozil včera tvrdil, že na tom, co se stalo, mají podíl i Klačánkovi. „Šlo o toulavé zvíře, které neměl nikdo pod dohledem. Loni byl dokonce postřelen,“ podotkl advokát.

Odkazoval rovněž na obecní vyhlášku o psech, podle níž mohou psi pobíhat po venku jen na vodítku a s náhubkem. Kvílení, které někteří svědci označili jako Filipovo, mohlo podle něj pocházet od zcela jiného zvířete. „Zvuky mohly pocházet i od hárající feny od sousedů,“ konstatoval Svozil.

Mimo to, aby senát Jašu zprostil obžaloby, rovněž požadoval i zrušení pokuty. „Je nepřiměřená vzhledem k tomu, že je můj klient ve starobním důchodu,“ podotkl Svozil.

Soudkyně Marie Káňová nakonec odvolání zamítla. „Okresní soud provedl veškeré potřebné důkazy. Každé usmrcení způsobem, který zvířeti působí nepřiměřenou bolest, se považuje za týrání,“ vysvětlila soudkyně.

Jašovi vedle původně vyměřenému trestu ponechala i padesátitisícovou sankci. „Má dům, vlastní auto, navíc pobírá důchod deset tisíc korun, takže jsme neshledali, že by pokuta byla nepřiměřená,“ konstatovala Káňová. Pokud Jaša pokutu nezplatí, stráví čtyři měsíce ve vězení.

Oba manželé Klačánkovi, kteří celý proces od počátku sledovali, byli s verdiktem spokojeni. „Hrozně nám ublížil. Přitom jsme se znali hromadu let. Už to, že nepřišel k soudu a doteď se nám ani neomluvil, o něčem svědčí. Manžel to dodnes nese psychicky velice špatně. Filip patřil neodmyslitelně do naší rodiny,“ řekla se slzami v očích Jarmila Klačánková.

Nedávno však do jejich domova vznesl světlo nový čtyřnohý přírůstek. „Máme nového Filípka. Někdo ho vyhodil z auta. Je mu dost podobný. Taky je bílý, takže je to pro nás taková útěcha a máme zase důvod se trochu radovat,“ prozradil Alois Klačánek.

Jaša má ještě možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu.