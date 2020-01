Daniel, který pracoval jako obchodní zástupce společnosti prodávající automobilové náhradní díly, se snažil penězi ze zpronevěry řešit tíživou finanční situaci. Do té se dostal kvůli neúspěšným sázkám u sázkové kanceláře.

„Odsouzený prosázel během jednoho roku více než 60 milionů korun,“ uvedl soudce Roman Kafka během přelíčení.

V úhrnu, více či méně úspěšně, Daniel prosázel více jak 110 milionů korun. Na výhrách se mu „vrátilo“ zhruba 100 milionů korun. Navnadila jej nejspíš první několikamilionová výhra.

U výslechu sice Patrik Daniel působil jako úspěšný sázkař, byl si však vědom dopadů, které jeho počínání mělo.

„Odsouzený neměl dosud žádný prohřešek proti zákonu, peníze nezpronevěřil, že by se chtěl nějak obohatit. Proto jsem navrhl soudu podmíněný trest, dohled, zákaz hazardu a samozřejmě úhradu vzniklé škody,“ řekl státní zástupce Jiří Láníček s tím, že je samozřejmě důležité, aby Daniel vydělával a mohl tak splatit svůj dluh. To by ve vězení nemohl. Obě strany se vzdaly nároku na odvolání. Odsouzený se k rozsudku nevyjádřil.