Otrokovice – Doslova šok zažili v neděli 14. listopadu navečer lidé jednoho otrokovického supermarketu. Přímo před jejich zraky si tam mladý muž bodl nůž přímo do srdce.

O tragickém úmrtí jsme informovali ZDE

Záchranářům se jej už nepodařilo oživit. Podle policie šlo pravděpodobně o sebevraždu. Jako první o případu informoval server idnes.cz

Bylo krátce po páté odpoledne, když do prodejny vešel devětadvacetiletý muž ze Zlína-Malenovic. Údajně jej přistihl pracovník ochranky při krádeži. To, co se dělo pak, je jak scéna vystřižená z hororu. „Muž vzal z jednoho z regálů vystavený nůž a přímo před pracovníkem ochranky si jej zabodl do hrudníku,“ sdělil mluvčí zlínské policie Josef Havela.

Oživovali jej marně

Přivolaní záchranáři začali muže hned oživovat. „Bohužel naše snahy už byly marné. Nůž přímo zasáhl srdce,“ konstatoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Petr Olšan.

Proč si muž rozhodl takto trýznivým způsobem vzít život, není jasné. Stěží jen něco takového chápou i lidé, kteří chodí do supermarketu pravidelně nakupovat. „Vzít si život takovým způsobem,“ kroutila nevěřícně hlavou Marie Nováková z Otrokovic. „Muselo to být hrozné jak pro ty lidi, tak i pro ty zaměstnance. Je to hrozně smutné,“ dodala ještě důchodkyně.

I mladá maminka s kočárkem se nad takovou zprávou pozastavila. „Musel být asi hodně smutný a nebo mu někdo hodně ublížil,“ zamyslela se Otrokovičanka Monika Lukeštíková.

Podle některých informací byl mladík opilý nebo zfetovaný. Takovou informaci ale zdravotníci ani policie nepotvrdili. Vzhledem k tomu, že případ dál šetří policie, odmítlo se vedení supermarketu k události vyjádřit.

Jednal asi ve zkratce

Podle zlínské psycholožky Radany Večeřové muž zřejmě jednal zkratkovitě. „Mohl dostat strach z té ostudy, následného šetření i trestu, který by následoval. Takže jednal aktuálně a bez rozmyslu. Chtěl tu situaci vyřešit hned. Pokud v tom hrál roli ještě alkohol, či drogy, pak i to mělo na jeho jednání značný podíl. Tyto látky u lidí výrazně utlumují reakce,“ vysvětlila odbornice.