„Při probíhající výstavě potřeb pro chovatele si senior při pohybu po výstavišti vložil svoji peněženku do postranní kapsy kalhot. Ve shluku velkého množství návštěvníků akce stačilo pár vteřin neznámému pachateli na to, aby peněženku z uvedené kapsy vytáhnul, aniž by si toho majitel všiml,“ uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška s tím, že muž zjistil, že mu chybí peněženka až po několika minutách a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo.