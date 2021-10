Chce, aby se konalo ještě jedno líčení, při kterém by byla osobně vyslechnuta poškozená. Informaci ve čtvrtek Deníku potvrdila mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

„Jednání bylo odročeno pro doplnění dokazování za účelem výslechu poškozené,“ zmínila.

Kauza se začala projednávat opět v srpnu 2020, kdy byla z únosu Zuzany V. obžalovaná pětice mužů.

Hlavní obžalovaný Ladislav F. se k činu doznal, jak v přípravném řízení, tak také u soudu. Činu u soudu litoval i jeho komplic Vladimír Z. Ostatní tři obžalovaní Ivo L., Tomáš S., Jakub S., vinu popírají. Přitom praktiky, které měli obžalovaní provést, si nezadaly s těmi „mafiánskými“.

Podle obžaloby měli muži Zuzanu V., i přestože šlo o mladou ženu, zbít, spoutat jí ruce za zády, a dát jí přes hlavu pytel.

„Vtáhli ji do auta, a na to ji několik hodin vozili po okolí s cílem ji zavézt do Valašského Meziříčí,“ zaznělo mimo jiné v obžalobě.

Podle státního zástupce Martina Malůše únosci chtěli, aby jim žena prozradila, kde se ukrývají peníze z trestné činnosti jejího otce, za kterou byl pravomocně odsouzen a odpykává si trest ve vězení. Údajně šlo o téměř 100 milionů korun a měly být ukryty právě ve Valašském Meziříčí. Žena se zachránila jen tak, že únoscům slíbila, že jim peníze přinese.

Osm let nebyl nikdo z pachatelů potrestán

I když se kauza tohoto brutálního únosu „táhne“ již osm let, nikdo z pachatelů zatím nebyl potrestán.

V roce 2016 byl za to odsouzen k deseti letům vězení v nejtěžším žaláři v Česku – Mírově osmatřicetiletý Michal Šnajdr, který tak strávil za zdmi nejpřísněji střežené věznice více než rok.

„On je rozdíl v tom, když je člověk odsouzen za něco, co skutečně provedl a ví to, a když je tam a ví, že byl odsouzen neprávem. Představa deseti let byla pro mne srovnatelná s pokusem vraždy člověka. Ty pocity byly nepopsatelné,“ svěřil se při obnově procesu loni v srpnu Deníku.

Kdyby se dvěma mužům, kteří se na únosu Zuzany V. podíleli, v nich nepohnulo svědomí a k činu se nedoznali, nevinný Michal Šnajdr by byl stále za mřížemi mírovského žaláře společně s odsouzenými za těžké zločiny.

Oba muži však při svém přiznání současně uvedli, že dříve odsouzený Michal Šnajdr nemá s případem nic společného. Ladislav F. dokonce u soudu dříve uvedl, že policii některé informace před lety záměrně neřekl. Přesto Michal Šnajdr spokojen není.

„Určitě bych byl rád, kdyby věc již skončila a pravý viník byl potrestán,“ uvedl ve čtvrtek pro Deník. Podle jeho mínění případ „šumí“ do ztracena.

„V podstatě, jsem zklamaný z šetření policie, která není schopná najít viníky mého odsouzení,“ komentoval vývoj v kauze neprávem odsouzený Michal Šnajdr.