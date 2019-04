„Jel jsem na Moravu a nějací dva pánové se jali pěstí. Můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat,“ popisuje Dominik Feri na svém Twitterovém účtu začátek konfliktu s dvojicí mužů u tamního kulturního domu.

„Jedu do Hradiště, saniťáci si to nenechali vymluvit. Dostal jsem pár ran do hlavy a není mi nejlíp, tak pro jistotu,“ líčí následující vývoj kolem své osoby Dominik Feri. Jeho slova potvrdil mluvčí krajských záchranářů Petr Olšan.

„Odvezli jej do Uherskohradišťské nemocnice, kde mu zašili ránu na zádech,“ poznamenal.

Případ začali vyšetřovat policisté, což Deníku potvrdil jejich mluvčí Vladislav Malcharczik.

„V neděli 21. dubna kolem 17. hodiny došlo v Boršicích k napadení 22letého muže. K události došlo na veřejném prostranství doposud neznámými muži. Utrpěl zranění, s nimiž byl odvezen k ošetření. Pachatelé jsou stíháni za podezření z trestných činů výtržnictví, násilí proti úřední osobě a ublížení na zdraví,“ uvedl policejní mluvčí.

„Mně je to vlastně blbý vůči všem – policistům i saniťákům. Vždyť jsou svátky. Jel jsem sem (už počtvrtý) na Velikonoce a zkazí to nějací borci, kteří prý říkali něco o negrech. Lékaři mi zašili řeznou ránu na zádech a jsem asi v pohodě. Snad mě brzo pustěj. Tak hezké svátky bez sváru,“ vzkazuje Dominik Feri na Twitteru.

Čin, kromě řady dalších lidí odsoudila také místopředsedkyně TOP 09 Zlínského kraje, Zuzana Vandame z nedalekého Uherského Hradiště.

„Je to ostuda, navíc s rasistickým podtextem. Je těžké říct, kde se ta nenávist v lidech bere. Není to vůbec dobrá vizitka Slovácka, kam Dominik Feri často jezdí a má to tady rád,“ poznamenala Zuzana Vandame.

Fyzický a rasistický útok na poslance Dominika Feriho ostře odsuzuje i Moravské zemské hnutí.

„Násilí a rasismus do politiky ani do moravského sklepa nepatří a není zde doma. Útočníci a rasisté poškozují dobré jméno naší země Moravy,“ prohlásil předseda Moravského zemského hnutí Ondřej Hýsek.