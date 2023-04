Rozbití drogového gangu, který operoval na území Zlínského a Moravskoslezského kraje, je výsledkem roční práce krajských kriminalistů. Čtyři z pěti pachatelů skončili ve vazbě.

Krajští kriminalisté rozprášili drogový gang, který působil ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. | Foto: Policie ČR

Muži ve věku sedmadvacet až jednapadesát let dlouhodobě vyráběli a distribuovali pervitin. Čtyřiatřicetiletá žena je jako spolupachatelka stíhána na svobodě. Zločincům hrozí až osmnáct let vězení.

K výrobě používali nové léky z Polska

„Kriminalistům se podařilo prokázat, že muži vyrobili a následně distribuovali několik desítek kilogramů pervitinu. K výrobě používali látky pocházející z Polska. Jednalo se o nové léčivo s obsahem pseudoefedrinu značky Efedrina Arena,“ informovala mluvčí policie Simona Kyšnerová.

Na poli zločinu nebyli žádní nováčci

Hlavní pachatelé měli za sebou rozsáhlou kriminální minulost. Jeden z nich byl dokonce odsouzen za nejzávažnější násilný trestný čin.

„Jejich jednání bylo velmi sofistikované. Pachatelé znali i metody policejní práce. Často měnili místa výroby. Pronajímali si k tomu různé rekreační objekty,“ pokračovala mluvčí. Pervitin prodávali převážně na teritoriu Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Muž na Zlínsku bez povolení skladoval zbraně a výbušniny. Prozradila ho pálenice

Při jedné z domovních prohlídek kriminalisté nalezli bezmála dvě stě tisíc tablet léku Efedrina Arena. V bytě jednoho z obviněných pak zajistili výrobnu drog. Domovní prohlídky proběhly i vazební věznici.

Padnout mohou až osmnáctileté tresty

Z pěti pachatelů jsou čtyři stíháni vazebně. Žena působila jako spolupachatelka a je stíhána na svobodě.

Dvěma mužům za popsanou trestnou činnost hrozí až osmnáct let za mřížemi, dalším dvěma až dvanáct let. Žena může strávit za mřížemi až pět let.