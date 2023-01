Policii loni 12. května oznámil jeden z lékařů Kroměřížské nemocnice, že se k nim dostala pacientka po právě prodělaném porodu, která u sebe neměla dítě. Žena krátce po ošetření z nemocnice na svou žádost odešla. Ihned po oznámení policisté po rodičce začali pátrat. Čtyřiadvacetiletou ženu i jejího druha následně zadrželi, podezírali je z vraždy. Tělo dítěte policisté hledali několik dní, avšak bezvýsledně.

Kriminalisté naopak nadále pokračují ve vyšetřování čtyřnásobné vraždy v Loučce na Vsetínsku z 24. dubna 2022. Jednatřicetiletý muž podle nich ve svém domě usmrtil svou ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté podle zjištění policie nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch rodinného domu. Obviněnému muži hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Podle Kučery je nyní muž ve zdravotnickém zařízení a zkoumají jej odborníci z oblasti psychologie a psychiatrie.

"Jsme ve fázi zkoumání psychického stavu osoby v okamžiku spáchání trestného činu," řekl náměstek krajského policejního ředitele. Až na základě znaleckých závěrů podle něj policie v případu rozhodne o dalším postupu.

Začátkem ledna policie kvůli úmrtí pachatele odložila případ loňské srpnové trojnásobné vraždy v rodinném domě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Devětačtyřicetiletý muž tam zastřelil svou družku, jejich dvě děti předškolního věku a následně také sebe.

Ve Zlínském kraji se loni stalo sedm vražd či pokusů o ně. Zatím neobjasněný zůstává podle Kučery pouze říjnový nález kosterních pozůstatků v Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku. "Nejsmutnější skutečností na loňských vraždách je fakt, že při nich zemřelo šest dětí ve třech skutcích. Ve dvou případech se tedy jednalo o vícenásobné vraždy. Většina těchto skutků byla motivována osobními vztahy," uvedla krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Předloni se policie ve Zlínském kraji zabývala čtyřmi vraždami. Tři z nich objasnila.