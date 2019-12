„Muž o sobě tvrdil, že je hlavní inženýr strojovny na lodi, která se plaví z Anglie do Austrálie. Posílal jí své fotky, psal jí o sobě soukromé věci a svěřil se jí i se svým podnikatelským záměrem. Kromě toho jí vyjadřoval svou stále větší náklonnost a navrhl, že by se s ní chtěl setkat,“ popsala začátek internetového vztahu policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Pirátský útok na Maledivách

Po několika dalších e-mailech muž napsal, že jsou u Malediv a chtějí je napadnout piráti. Žena mu to zpočátku nevěřila, na internetu ale zjistila, že v této oblasti skutečně dochází k pirátským útokům.

„V další zprávě jí muž napsal, že je zachránila bezpečnostní agentura. Má však strach o své úspory, protože pirátské útoky stále hrozí a na Maledivách není banka. Požádal ji proto, zda by jí mohl poslat část svých úspor do úschovy, konkrétně 550 tisíc britských liber,“ uvedla Kyšnerová. Ženě nebylo divné, že jí muž chce zaslat v přepočtu více než šestnáct milionů korun, a s úschovou souhlasila. Poslala muži svou adresu a číslo mobilního telefonu.

Šestnáct milionů za šedesát tisíc

Následně ji muž informoval, že balíček s penězi zaslal přes bezpečnostní agenturu do Itálie, nemohl už však zaplatit za doručení k ní domů. Proto ji poprosil, zda by zaplatila za doručení balíčku z Itálie do Česka. Další den ženě přišel e-mail, že má zaplatit italské daně a poplatky ve výši dva a půl tisíce euro, v přepočtu přes 62 tisíc korun. Žena peníze poslala společně s oskenovaným občanským průkazem.

Na Štědrý den ale pojala podezření, že se stala obětí podvodníka, a vše oznámila polici. Neznámému pachateli nyní hrozí za trestný čin podvodu až pět let vězení.

„Při komunikaci přes internet je třeba být velmi obezřetný. Pokud chybí fyzický či vizuální kontakt, nikdy nemůžeme vědět, zda osoba nevystupuje pod falešnou identitou,“ varovala Simona Kyšnerová.