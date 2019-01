Desítky policistů, hasičů a dobrovolníků pročesávaly minulý čtvrtek lesy i celé okolí obce Šarovy na Zlínsku. Pomáhali jim psovodi a hlídky policistů na koních. Areál monitoroval vrtulník s termovizí.

Dům, kde Petr Janča bydlí se svou matkou | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Všichni měli jasný cíl: najít jednačtyřicetiletého psychicky nemocného Petra Janču ze Šarov. Na začátku března se ztratil z ordinace své lékařky a od té doby jej nikdo neviděl.



„Při pátrání jsme procházeli místa, která nám přiblížila rodina a kamarádi pohřešovaného muže,“ popsala velkou čtvrteční pátrací akci zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podle ní se policisté na některá vytipovaná místa denně vrací.

Užívá psychicky nemocný muž léky? Nikdo neví

Psychicky nemocný muž může být nebezpečný nejen svému okolí, ale i sám sobě. Zda užívá léky, je totiž otázkou. Lidé v Šarovech, kde bydlí, z jeho zmizení příliš velkou radost nemají.



„Člověka to zasáhne, známe ho, je to hodný kluk, asi ho něco vystrašilo,“ uvedli sousedi Petra manželé Leicmanovi. „Je nám ho líto, i jeho maminky. Přála bych si, aby se našel a hlavně aby byl zdravý,“ přeje si sousedka Leicmanová.



Podle informací místních se ale právě matka Petra před jeho nenadálým návratem domů odstěhovala raději na jiné místo v obci. Mezi Petrem Jančou a jeho matkou panovaly údajně občas neshody.



„V každém baráku je něco, žádné estrády se tady ale nekonaly,“ hájili přesto svého kamaráda Petra dva místní muži. Jako většina oslovených nechtěli ani oni prozradit své jméno. Stejně jako další z místních důchodkyň.

Lidé v obci mají strach

„Člověk má strach. Mám dveře teď zamklé, stát se může všechno, raději jsme omezili i venkovní aktivity. Jde přece jen o nemocného člověka," vyjádřila své obavy.

„On se vylekal u doktorky. Prý mu řekla, že musí do léčebny, tak to nezvládl. Jinak to byl úplně normální kluk, zdravili jsme se. Nikdo by do něj neřekl, že je na něm něco neobvyklého," hájili dál svého známého jeho kamarádi.

Podle obou mužů působil vždycky hledaný Petr Janča normálně.

„Máme o něj starost. Kdo by jej potkal na ulici a neznal, málokdo by tušil, že má nějaké psychické problémy," komentoval starosta obce František Langr.

Deník oslovil i matku Petra. Podle informací místních v Šarovech je na tom hodně špatně a celou situaci se zmizením syna těžko snáší. Reagovat pro média ale nechtěla.

