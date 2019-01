Kroměřížsko – I Kroměřížsko už se od víkendu řadí mezi regiony zasažené otravami metanolem. Nemocnice v Kroměříži totiž přijala prvního pacienta s těžkou otravou metylalkoholem v noci na sobotu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

Podle aktuálních informací už je ale šestašedesátiletá žena ve stabilizovaném stavu. Lékaři jí podle mluvčí nemocnice nejprve podali dialýzu a léčili ji speciálním lékem fomepizol z Norska. „Stav pacientky se postupně zlepšuje. Dnes byla odpojena z dialýzy a vysazen byl i speciální lék. Kdy bude ale propuštěna, to je ještě otázkou času," řekla včera Deníku mluvčí nemocnice Veronika Klímová.

Podle prvotních informací vypila otrávená žena z Kroměřížska jednu sklenici rumu ve Zlíně.

„Zatím jen sdělila, že alkohol požila ve Zlíně na tržišti, po hlavním zdroji ale pátráme. Vypila zřejmě jednoho panáka rumu. Podrobnosti případu stále prošetřujeme," dodala krajská policejní mluvčí Jana Macalíková.

Chvalčovská Likérka Drak byla kvůli prohibici už dříve nucena omezit svou výrobu lihovin. Zaměstnance prý zatím vedení firmy propouštět nemuselo, ztráty ale už čítají na miliony korun.

„Byli jsme nuceni omezit výrobu. Někteří zaměstnanci si vzali dovolenou, ale nepropouštěli jsme. Škody jsou ale velké, sahají do milionů korun," postěžoval si jednatel likérky Pavel Čaniga.

Prohibici by měly uvolnit nové kolky lahví. Alkohol by měl díky nim mít svůj „rodokmen" a měly by být tedy známy informace o jeho původu alkoholu i o původu výrobního líhu.

„Myslím, že to je v pořádku. Každý by měl mít možnost vědět o původu toho, co pije. Nové kolky podle mě ale situaci neřeší," domnívá se Čaniga.

Likérka Drak už si podle něj nové kolky objednala, alkohol na skladě tedy bezprostředně po dodání nově označí.

„Lihoviny na skladě opatříme novými kolky, v tom takový problém nevidím, máme je už objednané a jen čekáme na rozhodnutí vlády," potvrdil Čaniga. Jak dlouho ale potrvá a jak nákladné bude označení všech lahví na skladech odběratelů si prý nedovede představit.

„Horší to bude s alkoholem, který mají na skladě prodejny, restaurace a všichni odběratelé. Nedovedu si představit, že bychom museli stáhnout všechny lahve a nově je okolkovat. Bylo by to finančně velmi náročné a asi by se to ani nevyplatilo," míní Čaniga.

Ztráty vinou prohibice samozřejmě sčítají také majitelé restaurací a barů na Kroměřížsku. Prohibice se znatelně podepisuje na jejich tržbách, na skladech jim leží i stovky lahví tvrdého alkoholu.

Pivo a víno ztráty nevykompenzují

Například provozní kroměřížské restaurace a kavárny Scéna a Music clubu Tabu Roman Konečný přepočítal lahve uložené na skladě zhruba na dvě stě tisíc korun.

„Těch lahví jsou mraky. Je to spousta peněz, doufám, že prohibice brzy skončí a budeme moci začít opět prodávat. Vše je nakoupeno legálně, vylívat alkohol rozhodně nehodlám," zlobí se Konečný.

Tržby v restauraci a hlavně v klubu mu klesají i přesto, že návštěvnost lidí je pořád stejná. Piva a vína se sice pije více, ztrátu to ale nekompenzuje.

„Lidé chodí pořád, návštěvnost je dobrá. Restaurace na tom není ještě tak špatně, na jídlo prohibice nemá vliv. Klub je ale ztrátový, ten z prodeje alkoholu zkrátka funguje. Pivo a víno ztráty nedorovnává," postěžoval si Konečný.

Podobně na tom je i majitel R-clubu v Holešově Milan Staněk. Některé akce už kvůli prohibici byl nucen zrušit.

„Nejhorší je, že to má vliv i na akce objednané třeba půl roku předem, například svatby. Všechno se musí měnit. Diskotéky ruším, nemá význam je pořádat. Na pivu a víně není taková marže jako u tvrdého alkoholu, takže procentuálně by byla akce ztrátová," konstatoval Staněk.

Ve skladu má alkohol v hodnotě sedmdesát až sto tisíc korun. Co s ním ale teď bude, sám neví. „Jak to dopadne netuším. Dnes bych si jen tak nějakého panáka nedal, sázel bych na renomované značky, ale pochybnosti mohou být i tady. Jen doufám, že alkohol, který mám ve skladě se nebude muset zlikvidovat," dodal Staněk.

Nepili první víkend

Co se ale týče například kroměřížské záchytné protialkoholní stanice, tam jako by prohibice snad ani neplatila.

„První víkend zde bylo umístěno méně klientů, ale jednalo se právě jen o tento víkend. Jinak jsou počty umístěných stejné jako před zákazem," potvrdila mluvčí kroměřížské nemocnice..