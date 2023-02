„Začal být agresivní, což vyvrcholilo napadením strážníků. Při potyčce se snažil jednoho z nich udeřit pěstmi do obličeje a kopat do zad. Muž byl následně zpacifikován a odvezen na protialkoholní záchytnou stanici,“ uvedl ředitel městské policie Libor Kubiš.

Dvaatřicetiletý muž povalil značku před zraky strážníků, kteří procházeli v nočních hodinách po Riegrově náměstí.

„Výtržník na značku Zákaz vjezdu naskočil, ta pod náporem povolila a ulomila se,“ popsal Kubiš.

Poté, co hlídka opilého výtržníka naložila, muž ještě kopl do boku vozidla a během jízdy se pokoušel kopat do interiéru a dále strážníky napadat. Zklidnil se až po převozu na záchytnou stanici, kde mu při dechové zkoušce bylo naměřeno více než dvě promile alkoholu.

„Kvůli poškození značky mohlo jít jen o přestupek proti majetku. Vzhledem k tomu, že muž pod vlivem alkoholu napadl strážníky, byla událost pro podezření z trestného činu násilí proti úřední osobě předána k dalšímu šetření Policii České republiky,“ uzavřel Kubiš.