Kotojedy – Zábava se stavební sutí a dlažebními kostkami na vozovce se nevyplatila dvěma mužům z Kroměříže.

„V sobotu 18. září odpoledne nám neznámý muž nahlásil, že na silnici z Kotojed směrem k železničnímu přejezdu hází dva muži dlažební kostky,“ objasnil ředitel Městské policie Miloslav Skřebský. Na místo okamžitě vyrazili strážníci. Provoz tam ohrožovali dva alkoholem posilnění muži ve věku kolem třiceti let. „Jednomu z nich strážníci naměřili necelé a dvě a druhému dva půl promile,“ řekl Skřebský. Pachatelé však byli podle něj velice vstřícní, spoušť uklidili a omluvili se. „Oba tak vyvázli pouze s pokutou tisíc korun. Za jiných okolností by byli umístěni do protialkoholní záchytné stanice,“ doplnil ředitel.