Vrchní státní zastupitelství došlo k závěru, že státní zástupce Martin Malůš postupoval správně, když dozoroval vyšetřování policistů Generální inspekcí bezpečnostních sborů, která případ už dvakrát odložila.

Celá kauza začala v roce 2011, kdy Jaroslav Odstrčil bez řidičského oprávnění řídil auto na polní cestě u Hulína. Při tom ho spatřila policejní hlídka, která se jej pokusila zadržet střelbou ze zbraně. Událost ale popisovala každá strana dost odlišně.

Policisté tvrdili, že na ně Odstrčil najížděl autem, ten naopak trval na tom, že policisty zaznamenal až ve chvíli, kdy na jeho auto stříleli.

Jaroslav Odstrčil byl odsouzen na šest let vězení pro zločin násilí proti úřední osobě. Když byl ale po uplynutí poloviny trestu podmínečně propuštěn, podařilo se mu proces obnovit a nový soud jej v únoru roku 2017 prohlásil za nevinného.

Jaroslav Odstrčil ihned po skončení soudu podal trestní oznámení právě na policisty Aleše D. a Martina V. kvůli křivé výpovědi a zneužití policejní pravomoci.

Mlčení odpovědných

Trestní oznámení ovšem už dvakrát odložila Generální inspekce bezpečnostní sborů, následnou stížnost dvakrát zamítl dozorující krajský státní zástupce Martin Malůš. Odstrčil nicméně své úsilí nevzdává ani poté, co Vrchní státní zastupitelství potvrdilo postup Martina Malůše, a podal stížnost na Nejvyšší státní zastupitelství.

Okresní soud v Kroměříži totiž podle jeho názoru odhalil taková pochybení ve vyšetřování jeho případu i ve výpovědích obou policistů, která nepovažuje za pouhé náhody.

Deník již dříve informoval o rozporech mezi usneseními Martina Malůše, vyšetřováním GIBSu a rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži.

Ani krajský státní zástupce, ani GIBS tehdy nevyužili příležitosti se k těmto rozporům vyjádřit.

Záhada čelního skla

V celém případu figuruje jedna podivná okolnost. Jakmile policisté začali na auto střílet, Jaroslav Odstrčil zastavil a z auta utekl. Na této skutečnosti se shodují obě strany, další vývoj událostí však popisují zcela odlišně.

Policisté u soudu tvrdili, že nejprve vozidlo v běhu pronásledovali, potom se vrátili na pole, kde měli mít zaparkované služební vozidlo, které tři čtvrtě hodiny vyprošťovali ze zabahněného terénu. Když pak dojeli k opuštěnému autu, Jaroslav Odstrčil už na místě nebyl, auto ale mělo rozbité čelní sklo.

Jaroslav Odstrčil vzpomíná na incident jinak.

„Policisty jsem zaznamenal, až když jsem slyšel, jak mi těsně u ucha něco proletělo. V předním skle se objevila díra po kulce. Ohlédl jsem se a zahlédl jsem siluety, v nichž jsem rozpoznal policisty. Dostal jsem strach, snažil jsem se ujet před střelbou, ale kvůli špatnému terénu jsem se pohyboval velmi pomalu. Když se auto rozjelo rychleji, odbočil jsem a ve stresu jsem vyběhl ven, aby mě policisté nechytili nebo nezasáhli. Schoval jsem se do nedalekého křoví, ale protože jsem byl zvědavý, co se bude dít dál, kousek jsem se vrátil a zalehl jsem do hustého porostu.

Po několika minutách jsem viděl, jak dva policisté přijeli ve služebním voze k mému autu, vystoupili a začali je prohledávat. Viděl jsem, jak manipulují s matracemi v kufru. Oba vytáhli z mého kufru dvě kovové trubky a začali každý z jedné strany auta rozbíjet přední sklo. Jeden se vydal po mých stopách k místu, kde jsem se skrýval. Na nic jsem nečekal a kolem zahrádkářské kolonie jsem odešel domů.

O tom, co jsem viděl, jsem chtěl promluvit už u prvního výslechu, ale vyslýchající policista mě zastrašil, že mi tato informace ještě přitíží. Proto jsem o události po čas celého prvního trestního řízení mlčel až do pravomocného rozhodnutí. Promluvil jsem, až když jsem začal usilovat o obnovu procesu a posudky, které jsem měl k dispozici, tuto informaci potvrzovaly,“ popisuje událost Odstrčil.

Podpora soudu

Okresní soud v Kroměříži se v odůvodnění rozsudku přiklání na stranu Odstrčila.

„Svědci (policisté, pozn. red.) nebyli vůbec schopni vysvětlit, jak došlo k rozbití předního skla vozidla obžalovaného, kdy soud posoudil jako věrohodnou výpověď obžalovaného, že poté, co zjistil, že mu kolem hlavy předním sklem prolétla střela, zastavil, z vozidla utekl a schoval se v lesíku poblíž vozidla, odkud viděl, že přední sklo rozbíjí policisté trubkami, a to údery každý z jedné strany.

Jeho výpověď je logická, na místě byl pouze on a policisté, obžalovaný skutečně neměl žádný důvod před útěkem z vozidla rozbíjet přední sklo svého vozidla, když se navíc v ten okamžik zřejmě cítil ohrožen a bál se případné další střelby, zatímco policisté měli do příjezdu policejního výjezd na rozbití okna dost času, pokud předním sklem prošla kulka z jejich střelby, je zde i motivace a těžko lze předpokládat, že by se na místě u štěrkovny za prudkého lijáku pohybovala další osoba, která by zcela bezdůvodně rozbíjela přední sklo automobilu obžalovaného,“ uvádí soud v rozsudku.

Soud dále konstatoval, že Odstrčilovu výpověď podpořil i posudek soudního znalce Karla Stöckera, který došel k závěru, že čelní sklo auta bylo rozbito právě údery ze dvou stran. V Odstrčilův prospěch svědčí podle soudu i fakt, že následné ohledání vozidla policií proběhlo protizákonně, totiž se zaplachtovaným předním sklem, a do spisového materiálu nebyla založena fotodokumentace auta z místa činu.

Policejní práci s důkazy vnímá jako problém také odborník na trestní právo, advokát Zoltán Duna. „Pochybení policie při práci s důkazy bylo zcela zásadní, především při ohledání místa a samotného vozidla policistou, který k tomu neměl být povolán, a to i podle odůvodnění soudů. V případě, že je třeba prošetřit zásah policie, je nemyslitelné, aby zajištění stop prováděl policista, který daný zákrok provedl. Nelze ovšem hovořit jen o případném pochybení onoho policisty, ale také jeho nadřízeného. V celém případu zkrátka panuje vysoká míra nesrovnalostí, které je možné považovat za velmi zvláštní,“ vysvětlil advokát Duna.

Tato zjištění vyvolávají závažná podezření, zda by policisté skutečně mohli rozbít čelní sklo a tím se dopustit manipulace s důkazy. Okresní soud v Kroměříži konstatoval, že policisté na rozdíl od Jaroslava Odstrčila měli motivaci sklo rozbít, aby zamaskovali fakt, že čelním sklem prošla kulka. Kulka, o které Jaroslav Odstrčil tvrdí, že mu prošla jen pár centimetrů od hlavy, a mohla jej tudíž ohrozit na životě.

Spor o rozbité sklo

Vyšetřovatelé GIBSu ani krajský státní zástupce Martin Malůš se problematikou rozbitého čelního skla téměř nezabývali, podle Malůše námitky týkající se situace kolem čelního skla „přímo nesouvisí s projednávanými skutky.“ Deník proto zajímalo, jak se na problém dívá Jarmila Ošlejšková z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

V dokumentu, který vydala a který má Deník k dispozici, uvádí, že výpověď Jaroslava Odstrčila o rozbití čelního skla policisty nebyla potvrzena, a že „bylo zjištěno, že do předního skla vozidla bylo mláceno ze dvou stran, ale nebylo potvrzeno, že tak činily dvě osoby.“ Jak ale uvedl okresní soud, právě tuto výpověď podpořil soudní znalec Karel Stöcker, který v posudku uvádí, že vydrolení čelního skla „je charakteristické a vzniklo opakovanými údery značné intenzity, které se vzájemně překrývaly. Podle charakteru deformací čelního skla byly údery vedeny s největší pravděpodobností jak z pravé, tak z levé strany.“ Podle soudu se tedy jako pravděpodobnější jeví možnost, že se na rozbíjení čelního skla podílelo více osob, a to hned ze dvou stran.

Státní zástupkyně ovšem tvrdí, že „není současně vyloučeno, že přední sklo poškodil sám Jaroslav Odstrčil, který si v průběhu řízení vzpomněl, že z místa odstavení vozidla vlastně neodešel. Lze pouze spekulovat o motivu, ale ten mohl být i ze strany poškozeného jakýkoli (například při vědomí jízdy bez oprávnění svést pozornost na jinou osobu pro případ krádeže vozidla nebo jeho půjčky). Nelze tedy rozhodně přisvědčit …. tvrzení, že pouze policisté měli časový prostor a motiv čelní sklo vozidla poškodit.“ Státní zástupkyně tedy dochází k velmi odlišným závěrům, než k jakým došel soud, který Jaroslava Odstrčila zprostil obžaloby.

Chybějící stopy

Deník ve vyrozumění Jarmily Ošlejškové nalezl i další neshodu s odůvodněním rozsudku okresního soudu. Státní zástupkyně například uvádí, že „rozhodně z tohoto ohledání ani pořízené fotodokumentace nelze dovodit, že policisté na počátku zákroku byli čelem k vozidlu poškozeného a že na ně nebylo najížděno tak, jak oni tvrdí…. v žádném případě nebylo potvrzeno, že se policisté nenacházeli před vozidlem v okamžiku zahájení zákroku. … Uvedené důkazy nesvědčí o tom, že se Jaroslav Odstrčil nesnažil na zakročující policisty při úniku z místa jako osoba, která řídila osobní motorové vozidlo bez řádného oprávnění, najet.“

Zjištění státní zástupkyně ale neodpovídá důkazům, se kterými pracuje soud, který zcela vyvrátil tvrzení policistů, že na cestě před vozidlem vypálili varovné výstřely: „Nábojnice byly nalezeny ve dvou shlucích ve vzdálenosti jednoho metru a dále od cesty a na cestě ani v její těsné blízkosti nebyly nalezeny žádné nábojnice, které by se zde vzhledem k tvrzení, že varovné výstřely proběhly v okamžiku, kdy policisté stáli na cestě a vozidlo obžalovaného jelo jejich směrem, na cestě nacházet měly.“

Navíc na cestě chyběly stopy policistů, na rozdíl od stop vozidla, které směřovaly v podstatě celou dobu rovně. Pokud by se tedy policisté nacházeli před vozidlem, museli by stát přímo na cestě, po které jelo. Jenže v promáčeném a blátivém terénu nezanechali ani nábojnice, ani stopy po chůzi.

Střelba na pachatele

Státní zástupkyně dále zastává názor, že policisté adekvátně zvolili donucovací prostředek, když použili střelnou zbraň. Soud ale naopak klade v rozsudku otázku, zda policisté při použití zbraně splnili povinnost „dbát nutné opatrnosti, zejména neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje. Za situace, kdy obžalovaný nikoho jízdou vozidlem neohrožoval a policejní hlídce byla známa totožnost pachatele, bylo možno trestnou činnost zadokumentovat a předat obžalovaného k postihu … i bez zadržení pachatele za pomoci střelby.“

Že samotná střelba mohla být větším ohrožením než jízda Jaroslava Odstrčila, podotýká i advokát Zoltán Duna. „Za zásadní považuji rozpor při údajném lomcování vozidla ze strany na stranu. Podle policistů pohyb dokazoval, že kdyby auto vyjelo na pozemní komunikaci, mohlo by někoho ohrozit. Dráha pneumatik vozidla ale byla zcela rovná. Zprvu se to může zdát jako nedůležitý fakt. V případu je ale zásadní, že policisté ve střelbě pokračovali i po uskočení vozidlu, tedy když nebyli bezprostředně ohrožováni. Z výpovědí lze dokonce vyčíst, že nejprve mířili na vozidlo neznámo kam a až po minutí automobilu mířili na pneumatiky.

Policisté uvedli, že poté pokračovali ve střelbě z důvodu vysoké míry ohrožení v případě, že by se Jaroslav Odstrčil dostal na vozovku s vyšším provozem. Je ale velice obtížné posoudit, zda by skutečně mohlo dojít až k takovému ohrožení, k jakému naopak došlo, když policisté použili donucovací prostředky, které mohly mít zcela fatální následky,“ zdůraznil advokát Duna.

Deník s těmito nesrovnalostmi oslovil státní zástupkyni Jarmilu Ošlejškovou, která slíbila poskytnout vyjádření. Přes opakované sliby ovšem své vyjádření do dne uzávěrky nedodala.

Před komisí

Případ Jaroslava Odstrčila se už dříve dostal také před komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Deník proto požádal předsedu komise Jiřího Maška (ANO) o vyjádření k tomuto případu. Mašek Deníku po několika urgencích sdělil, že s odpovědí čekal na upřesňující písemné vyjádření ředitele GIBS, které dosud nebylo na schůzi komise projednáno. Připojil ale svůj osobní pohled na případ: „Po zhodnocení tvrzení či důkazů, které jsem měl k dispozici, si dovolím konstatovat, že inspekce postupovala v souladu se zákonem.“

S tímto zhodnocením ovšem nesouhlasí řadový člen komise Tomáš Vymazal (Piráti), který Deníku taktéž poskytl své vyjádření. „Stanovisko GIBS nepovažuji za zcela dostačující. Panu Odstrčilovi byl soudem uložen značně přísný trest, který byl sice posléze přehodnocen a při obnově řízení zmírněn, ale i tak byl nucen strávit dlouhou dobu omezen na svobodě.

Jako neméně závažné se mi jeví také ohrožení pana Odstrčila na životě během zákroku obou policistů, u kterých skutečnosti, které vyplynuly během řízení, odůvodňují domnívat se, že došlo k použití služební zbraně v rozporu s ustanovením zákona o Policii České republiky.

Usnesení Okresního soudu v Kroměříži o povolení obnovy řízení výslovně konstatovalo, že znalecký posudek z oboru balistiky jednoznačně prokazuje nevěrohodnost výpovědí obou zasahujících příslušníků a že stříleli na odjíždějící vozidlo v době, kdy nebyli v přímém ohrožení života. Podle mého názoru se tedy lze důvodně domnívat, že tito policisté křivě vypovídali o svém služebním zákroku jako svědci u soudu a také že použili své zbraně v rozporu se zákonem.

Z postupu GIBS lze ale nabýt dojmu, že závěry znalců, figurující v obnoveném řízení, interpretuje v zájmu vyšetřovaných policistů, respektive důkazy hodnotí značně tendenčně. Samotné rozpory ve výpovědích policistů dle mého názoru nelze přičítat odstupům mezi výslechy ani počasí či jiným faktorům. Obdobně je třeba hodnotit i nepřiměřenost zákroku, kdy policisté zezadu stříleli na odjíždějící automobil, jehož řidiče ohrozili na životě, aniž by k tomu byl důvod, neboť jeho identita jim byla známa a bezprostředně je neohrožoval na životě ani zdraví, což vyplývá z podkladů řízení.

Během vyšetřování ale GIBS uvádí, že žádné z těchto důkazů dostatečně neprokazují trestnou činnost či pochybení policistů a dále se věcí odmítá zabývat. GIBS dle mého názoru nedostatečně reflektoval samotné rozhodnutí Okresního soudu v Kroměříži, kterým byl pan Odstrčil zproštěn viny.

Nad rámec tohoto případu vidím jisté mezery ve fungování GIBS, především když GIBS odmítá prověřovat nebo přezkoumávat postup policisty v trestním řízení, pokud bylo podáno trestní oznámení ze strany podezřelého či obviněného, jenž v postupu policisty spatřuje spáchání trestného činu. Namísto toho dochází k prostému odkazu na závěry státního zastupitelství provádějícího ve stejné věci dozor, což dle mého názoru není možné, neboť předměty činnosti GIBS a státního zastupitelství nejsou totožné.

Dalším podobným postupem odporujícím mému chápání práva je automatické postoupení trestních oznámení státnímu zástupci z důvodu probíhajícího trestního řízení a interpretace takových oznámení jako podnětu k dozoru nad dodržením zákonnosti. Jde o zjevnou snahu zbavit se části agendy. Dále mě též nezřídka trápí ze strany GIBS nedostatečná formulace odůvodnění jejích zjištění a absence konkrétních úvah, kterými se řídila při hodnocení tvrzení obsažených v každém oznámení a při výkladu právních předpisů,“ sdělil Deníku poslanec Tomáš Vymazal.

Další vývoj nyní závisí na rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství, jež by mohlo konečně přispět k objasnění všech nejasností, které v případu i nadále zůstávají.

Policisté zahájili v únoru 2020 trestní stíhání Jaroslava Odstrčila pro přečin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.

Časová osa případu

Srpen 2011 – Jaroslav Odstrčil se střetl s policejní hlídkou na polní cestě u Hulína

Leden 2012 - Okresní soud v Kroměříži zprostil Jaroslava Odstrčila obžaloby ze zločinu násilí proti úřední osobě

Duben 2012 - Po odvolání státního zástupce se soud v Kroměříži zabývá případem znovu, tentokrát od něj Odstrčil odešel s trestem odnětí svobody na tři a půl roku

Červen 2012 - Krajský soud ve Zlíně zvýšil trest na šest let

Říjen 2015 – Po uplynutí poloviny trestu je Jaroslav Odstrčil podmínečně propuštěn z vězení

Červen 2016 - Byla povolena obnova řízení

Únor 2017 – Jaroslav Odstrčil zproštěn obžaloby ze zločinu násilí proti úřední osobě, byl uznán vinným pouze z řízení bez oprávnění

Únor 2017 – Jaroslav Odstrčil podává trestní oznámení na policisty Aleše D. a Martina V.

Červen 2017 – GIBS poprvé odkládá trestní oznámení

Červenec 2017 - krajský státní zástupce Martin Malůš poprvé zamítá stížnost Jaroslava Odstrčila proti usnesení GIBSu

Srpen 2017 – Jaroslav Odstrčil podává první podnět k výkonu dohledu nad postupem krajského státního zastupitelství, kterému Vrchní státní zastupitelství v Olomouci posléze vyhoví

Únor 2019 – GIBS podruhé odkládá trestní oznámení

Červen 2019 - krajský státní zástupce Martin Malůš podruhé zamítá stížnost Jaroslava Odstrčila proti usnesení GIBSu

Říjen 2019 – Jaroslav Odstrčil podává druhý podnět k výkonu dohledu nad postupem krajského státního zastupitelství

Březen 2020 – Státní zástupkyně Jarmila Ošlejšková podnět zamítá