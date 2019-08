Policejní mluvčí Barbora Balášová uvedla, že muži hrozí až dvouleté odnětí svobody. První prohřešek přišel na konci června.

„Obviněný nastoupil do autobusu, ale protože se choval nevhodně, řidič jej odmítl přepravit. Muž začal ničit věci kolem sebe. Když se jej řidič snažil dostat ven z vozu, agresor řidiče napadl,“ připomněla první provinění Balášová.

Tímto však protiprávní jednání neskončilo. O pár týdnů později výtržník úmyslně poškodil zaparkované auto.

„Muž si vyslechnul obvinění ze spáchíní trestného činu výtržnictví a poškození cizí věci," upřesnila Balášová. První prohřešek přišel na konci června.

„Obviněný nastoupil do autobusu, ale protože se choval nevhodně, řidič jej odmítl přepravit. Muž začal bouchat a kopat do věcí kolem sebe. Když se jej řidič snažil dostat ven z vozu, agresor řidiče napadl,“ připomněla první provinění Balášová. Napadeného řidiče museli záchranáři převést do nemocnice k ošetření.

„Na několika místech protlačil kapotu, poškodil mlhové světlo, zpětné zrcátko a stěrač,“ vyjmenovala Barbora Balášová.

„Škoda na autě se vyšplhala na třicet tisíc korun,“ dodala Balášová.