Podle informací Deníku zloději řádili jak ve Fryštáku, Lukově, Ostratě, Hvozdné, Štípě, tak také ve Vítové a dalších obcích. „Tipaři“ byli prý spatřeni například i na Vizovicku. Podle reakcí lidí na sociálních sítích, mělo dojít ke krádežím i ve Zlíně a na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Podle postřehů obyvatel dotčených obcí se mělo jednat o muže, cizince, kteří se na Zlínsku mají údajně pohybovat vozidly s cizí SPZ.

„Před týdnem ve Vizovicích objížděl chalupy na samotě černý VW Touareg SPZ začínající CL – Rumunsko, dva borci oblečení v zeleném o půl 10 ve čtvrtek dopoledne, bohužel jsme nestihli celou SPZ, přijeli od Slušovic od hnojiště, hlášeno na policii,“ uvedl například Antonín S. na facebooku.

„Pánové páčili zámky mého vozu zhruba tři metry od oken. A pod lampou městského osvětlení. Stalo se to někdy mezi 2 až 4 hodinou ranní. Pak už je na ulici celkem pohyb. Vše bylo nahlášeno na policii a nejsem v regionu jediný, kdo se s tímto setkal. Auto mám polepené reklamou, zabývám se vodo topo, tak možná chtěli nějaké to nářadí,“ uvedl pro Deník Martin A. z Vizovic. Zloději se naštěstí do jeho vozu nedostali, možná je někdo vyrušil, přesto panu Martinovi zničili tři zámky na vozidle.

Své občany varoval už i starosta Ostraty Arnošt Horák, a to mimo jiné, prostřednictvím sociálních sítí. Podle něj došlo v obcích Lukov, Vítová, Fryšták k vykradení automobilů, převážně dodávkových, které používali soukromí podnikatelé především pro svoji podnikatelskou činnost.

Podezřelé vozidlo

„Byly z nich odcizeny stroje a zařízení různého druhu. Vozidla se nacházela zaparkována u domů, nebo na dvorcích majitelů. Evidentně pachatele tato skutečnost neodradila. Byly dokonce vykradeny garáže u domů a v jednom případě otráven pes, aby nepřekážel v trestné činnosti. V několika málo případech byly vykradeny i osobní automobily. Na Štědrý den v pozdních večerních hodinách bylo hlášeno na Policii ČR podezřelé vozidlo v sousední obci Hvozdná, které se pohybovalo po Hvozdné se dvěma muži ve vozidle,“ vyjmenoval Arnošt Horák.

Informace se donesly i starostovi nedaleké obce Hvozdná. „O varování obyvatel od starosty Ostraty vím, bližší podrobnosti se mi zatím nedonesly. Přesto u nás určitě zvýšíme pozornost při pohybu podezřelých osob a vozidel po obci,“ komentoval situaci starosta Hvozdné Josef Říha.

V pomoc městského kamerového systému věří starosta Fryštáku Lubomír Doležel. „Jsme ve spojení s policií z obvodního oddělení Fryšták, policisté nyní vyšetřují krádeže, věříme, že záběry z kamerového sytému pomohou při řešení těchto případů,“ zmínil. Právě ve Fryštáku se lidé s podobnými případy krádeží setkali již v minulosti a ne jednou. Pachatelé této trestné činnosti byli dopadeni a byli odsouzeni k několikaletým nepodmíněným trestům odnětí svobody.

Podle mluvčí policie Moniky Kozumplíkové, v případě dopadení pachatelů a prokázání jejich viny jim za trestný čin krádež hrozí trest odnětí svobody až na osm let. „Záleží přitom na výši způsobené škody, případně na recidivě pachatele. V úvahu přichází ještě trestné činy poškození cizí věci nebo porušování domovní svobody,“ doplnila Monika Kozumplíková.

Jak zabezpečit své věci, aby nelákaly zloděje, poradila za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.

"Nikdy nenechávejte ve vozidlech cenné a osobní věci! Lákáte tím zloděje. Vždy si před odchodem od vozidla ověřte, že máte zavřená všechna okna a zamčené dveře. V případě, že uvidíte podezřelé vozidlo s podezřelou osádkou, např. s rumunskou RZ, volejte policii na čísle 158," zdůraznila.

S případy vykradených vozidel se setkávají i strážníci zlínské městské policie.

„V žádném případě neponechávejte v zaparkovaných automobilech cenné nebo zdánlivě cenné předměty, neodkládejte volně tašky s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí,“ připomněl zástupce ředitele zlínské městské policie Pavel Janík.

'Apel na obyvatele zveřejnil i starosta obce Ostrata na Zlínsku Arnošt Horák.

„Apeluji na vaši zvýšenou pozornost na vozidla pohybující se po obci, ve kterém můžou být buď přímo zloději, nebo tipaři. Nenechávejte ve svém vozidle žádné cenné věci jako peněženky, notebooky apod. V případě, že se vám bude zdát cokoliv podezřelého, neváhejte volat Policii ČR,“ vyzval starosta Horák.