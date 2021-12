„Vždy, když mi zazvoní telefon a ozve se mi v něm někdo cizí, tak jej zavěsím. Tentokrát se ale na druhé straně aparátu ozvalo „Mám vašeho syna, měl nehodu“. Bylo to strašné a když vám někdo řekne něco takového, tak pochopitelně nezavěsíte. To by snad neudělal nikdo,“ hlas třiasedmdesátileté Hany ze Zlína se zadrhne a v očích se jí zalesknou slzy.