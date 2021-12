Jenomže míra jeho chování k ostatním měla přesáhnout únosnou mez a on svou rodinu měl doslova trápit a týrat. Nejen, že měl být neustále pod vlivem alkoholu, zejména v tomto stavu mělo docházet z jeho strany k napadání ostatních členů domácnosti.

„Prožíval jsem permanentní stres. Tři týdny v kuse byl opilý, tři týdny, 24 hodin denně, duněla z jeho pokoje hudba, i v noci, nemohli jsme vůbec spát a ve stavu, v jakém byl, se s ním nedalo domluvit. Tři týdny jsme vůbec nevěděli, co od něj můžeme čekat,“ vypověděl bratr obžalovaného v přípravném řízení.

Jak dále vyplynulo z jednání, měl obžalovaný Jiří P. zajít tak daleko, že kromě slovních útoků a vyhrožováním zabitím, došlo i fyzické napadání a vyhrožování se zbraní.

Několikrát přivolaná policie

A i když musela několikrát přivolaná policie situaci řešit, došlo vždy jen k přestupkovému jednání. Nakonec obžalovaný porušil institut vykázání a orgánům činným v trestním řízení došla trpělivost. Okresní soud ve Zlíně mu za jeho řádění vyměřil trest.

Za zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu uložil v úhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 3 let, muži byl také uložen dohledu probačního úředníka.

Soud také obžalovanému nařídil, aby se v průběhu zkušební doby zdržel konzumace alkoholických nápojů. Současně mu vyměřil i ochranné protialkoholní léčení v ambulantní formě.

Jiří P. se proti verdiktu odvolal. Krajský soud ve Zlíně mu v úterý dal za pravdu, ale jen co se týká odvolání do viny a trestu.

Tyto dva body svým rozhodnutím zrušil a případ vrátil k prvoinstančnímu soudu. Podle odvolacího soudu, přestože u okresního soudu byly doloženy důkazy, přesto chybí hlubší odůvodnění.

Příbuzní jednání obžalovaného zlehčovali

Například, jak týrání členů rodiny probíhalo a o jakou se přesně jednalo dobu. Podle senátu odvolacího soudu při hlavním líčení u prvoinstančního soudu matka i bratr jednání obžalovaného zlehčovali.

Co se týká přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, vyslechl si Jiří P. od odvolacího soudu nový trest, a to pět měsíců s podmínečným odkladem na dobu 18 měsíců.

Jak vnímá řízení, se obžalovaný svěřit nechtěl: Nebudu se vyjadřovat," uvedl na dotaz Deníku.

Jak z řízení u krajského soudu vyplynulo, tak co se týká chování jeho bratra, tak to měl být podle něj on, kdo jejich vzájemné konflikty vyhrocoval.

„Chtěl mne dostat z domu,“ zaznělo mínění obžalovaného při jednání v úterý.