Koncem října zahájili kroměřížští kriminalisté trestní stíhání proti osmadvacetiletému muži, který se dopustil trestných činů krádež a porušování domovní svobody. Obviněný během července až září vnikl hned do devíti objektů na Bystřicku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek

Muž se zaměřoval především na chatové oblasti a zahrádkářské kolonie. Vloupával se hlavně do chat, vnikl ale také do odstavené maringotky, přístřešku u rodinného domu a do kontejnerů. Do objektů většinou vlezl oknem poté, co jej násilně otevřel nebo rozbil. Kradl vše, co mu přišlo pod ruce.