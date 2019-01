Břestek - Fyzického napadení ženy se v neděli 1. března v noci dopustil 43 letý muž v Břestku. Nakonec dokonce po družce hodil nůž. Událost oznámili pracovníci rychlé záchranné služby, kteří převezli ženu do nemocnice v Uherském Hradišti. Kriminalisté.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Šmok

„Zdravotníci nejdříve přijeli na místo a tam zjistili, že muž přišel do místa incidentu v podnapilém stavu. Po předchozí hádce napadl ženu hodil po ní nůž. Ten jí způsobil řeznou ránu u kořene nosu,“ upřesnila hradišťská policejní mluvčí Jitka Zámečníková. Neurvalce převezli policisté na policejní služebnu.

Tam zjistili, že na něho byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za obdobný trestný čin z roku 2008. Policejní vyšetřovatel výtečníka obvinil z trestného činu ublížení na zdraví. Za tento čin mu v případě prokázání viny může být udělen trest odnětí svobody až do výše dvou let. Obviněný muž byl zadržen a policisté případ vyšetřují.