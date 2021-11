Mladý muž se od září do listopadu dopustil hned dvanácti protiprávních skutků. Trestnou činnost páchal převážně v Hulíně, ale i v Kroměříži. Jeden skutek vykonal také v Kyselovicích. Kradl vše, na co přišel.

"Koncem září z chodby bytového domu v Hulíně odcizil dětskou motorku se spalovacím motorem. Poté se rovněž v Hulíně vloupal do prodejny s občerstvením a do kadeřnictví, kde ukradl různé věci. Před domem v Kroměříži a v Hulíně pak ukradl přívěsné vozíky," uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Během návštěvy své bývalé přítelkyně, odcizil klíče od jejího vozidla a bez svolení odjel do Kyselovic, kde se vloupal do prodejny potravin. Ukradl zde cukrovinky, kávu, cigarety, oblečení, hodinky a jiné.

Dále se vloupal do garáže v Kroměříži, ze které vzal pracovní nářadí a další předměty. Vše poté naložil do automobilu, jenž byl v garáži zaparkován a odjel do Kojetína, kde se auto snažil přestříkat na černou barvu a navíc na něm při svých cestách prorazil vanu. Zničené auto pak ponechal ve Skašticích.

Následně vnikl do novostavby rodinného domu v Hulíně, ze které odcizil kabely. Dostal se také do jedné z firem v Hulíně, kde ho ale vyplašil alarm. Poté navštívil další garáž, opět v Kroměříži. Odcizené věci zase naložil do vozidla, které bylo v garáži zaparkováno, a odjel s ním. Auto postříkal tentokrát šedou barvou. Ujel s ním asi 150 kilometrů a nakonec ho odstavil.

„Jeho poslední čin se odehrál minulý týden v úterý v další z hulínských firem. Vnikl dovnitř, vypáčil skříňku jednoho ze zaměstnanců a odcizil mu peněženku s doklady a platební kartou a také klíč od vozidla. Pomocí dálkového ovladače pak zaparkovaný automobil dohledal a odjel s ním. Ujel asi 100 kilometrů a dvakrát do něj natankoval. Platil vždy odcizenou kartou. Vozidlo následně odstavil v Holešově, kde ho vypátrali holešovští policisté," popsala policejní mluvčí.

Pro kriminalisty však není tento mladý muž žádným nováčkem. Nedávno se jim podařilo ho dopadnout. Při výsleších se pod tíhou důkazů ke spáchaným činům přiznal. Majitelům způsobil škodu odcizením věcí za více jak šedesát šest tisíc korun a škodu poškozením majetku za bezmála osmdesát tisíc korun.

"Vzhledem k tomu, že muž v minulosti obdobnou majetkovou trestnou činnost již páchal a byl za ni i odsouzen, hrozí mu nyní až tříleté vězení," uzavřela Kyšnerová.

V pátek kriminalisté předali spis s žádostí o podání návrhu na vzetí obviněného do vazby na Okresní státní zastupitelství v Kroměříži. Soudce poté rozhodl o uvalení vazby.