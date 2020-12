Žena jeho útok přežila, její syn však putoval na konci minulého týdne do vazby.

Vzhledem k jeho věku nemohly orgány činné v trestním řízení tuto skutečnost potvrdit ani žádným jiným způsobem komentovat uvedený skutek.

„Nemůžeme podávat žádné informace, pokud se jedná o mladistvé,“ zaznělo z Okresního státního zastupitelství v Kroměříži. Bližší podrobnosti nemohla sdělit ani krajská policie.

„Vzhledem k věku podezřelého nebudeme k případu poskytovat žádné bližší informace,“ uvedl mluvčí Petr Jaroš.

DLOUHÝ TREST?

Mladíka nyní čeká trestní řízení, na jehož konci mu v případě prokázání viny hrozí, že za mřížemi stráví několik dlouhých let.

Podle mluvčí Vězeňské služby ČR (VS ČR) Petry Kučerové, jsou v několika českých věznicích speciální oddělení pro mladistvé odsouzené, která jsou od vězeňských prostor pro dospělé oddělena. Ať se již jedná o vazbu nebo zařízení pro výkon trestu.

„Nezletilí odsouzení jsou na oddělení pro mladistvé do věku devatenácti let. Pokud jim trvá výkon trestu, ten pak vykonávají v běžném vězeňském zařízení,“ upřesnila mluvčí VS ČR.

Pokud nařídí soud, například v případě podmínečného propuštění, jsou mladiství pod dohledem probačního úředníka, tedy pracovníka Probační a mediační služby ČR (PMS).

„Těch mladistvých ve výkonu trestu ve Zlínském kraji moc není. Většinu se jedná o pachatele drobné majetkové trestné činnosti, což jsou většinou drobné krádeže,“ uvedl vedoucí zlínské PMS Vladimír Lhotka.

Podle něj právě však drobné krádeže mohou vést některé mladistvé pachatele ke stupňování jejich trestné činnosti.

„Mohou přejít ke drogám a k závažnější trestné činnosti,“ naznačil Vladimír Lhotka.

Podle něj trestným mladistvým se jejich trestné činy zaznamenávají do rejstříku trestů.

Deník obecně zajímalo, co může vést mladistvé k tomu, že napadnou se zbraní své nejbližší.

„Rozklad, chaos, nedostatek respektu k rodičům, narušené vazby i upřednostnění vlastních zájmů nad vše ostatní,“ to mohou být podle lékaře, soudního znalce, psychiatra Pavla Konečného být některé ze spouštěčů těchto skutků.

„Navíc, v dnešní době nechodí děti do škol, mají narušen běžný řád a pokud rodiče trvají na dodržování pravidel, mohou v zátěžové situaci reagovat neadekvátně,“ připomněl Pavel Konečný.

„Může se jednat o zkratkovité jednání v zátěžové situaci, což tlak rodičů může být,“ dodal lékař.