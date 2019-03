Intenzivní dlouhodobé a zároveň velmi náročné šetření kroměřížských kriminalistů přineslo na přelomu týdne kýžené ovoce.

Policisté kvůli výrobě a distribuci pervitinu zadrželi trojici mužů ve věku od 23 let do 46 let, proti kterým ihned zahájili trestní stíhání.