Případ sériových krádeží se podařilo v uplynulých dnech objasnit kroměřížským policistům. Čtyřiačtyřicetiletý muž z Hodonínska podle všeho během jediné noci vnikl na pozemek tří rodinných domů v Kroměříži, kde ukradl věci za téměř 160 tisíc korun.

Vloupání. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Ke krádežím došlo v září. „Čtyřiačtyřicetiletý muž z Hodonínska v průběhu jedné noci napáchal na území města Kroměříže škodu za téměř sto šedesát tisíc korun. Postupně vnikl na pozemek tří rodinných domů. Z přiléhajících pozemků a přístřešků následně odcizil elektrokolo, akumulátorovou sekačku a motorkářské příslušenství,“ popsal policejní mluvčí Radomír Šiška.

Pouze menší rozepře, „omlouval“ opilý muž podlitiny ve tváři své přítelkyně

„V posledním případě jeho nočního řádění se nad ránem pokusil vloupat i do restauračního zařízení, do kterého chtěl vniknout tak, že zapálil plastové dveře. To se mu však nepodařilo,“ sdělil mluvčí s tím, že podezřelému muži hrozí za trestný čin porušování domovní svobody, krádež a poškození cizí věci až tři roky za mřížemi.