Žena se k činu doznala, po vynesení rozsudku se vzdala práva na odvolání, stejně jako státní zástupce Martin Malůš. Rozsudek je tak pravomocný. Původně ženě hrozilo, že za vraždu stráví ve vězení až dvacet let.

Případ brutální vraždy při sexuálních hrátkách se stal na začátku prosince loňského roku v obci Prusinovice na Kroměřížsku.

Bývalý příslušník policie se s odsouzenou Evou S. z Olomoucka, která byla bez domova, seznámil v baru u vlakového nádraží před několika lety. Začal se tak s ní stýkat. Eva S. u něj občas přespala, dokonce mu i vařila.

K jejich poslednímu setkání došlo na začátku prosince loňského roku. Dvojice měla popito a muž se měl při sexu domáhat sadomasochistických praktik. To ale Eva S. nechtěla.

Čtrnáctkrát jej bodla do hrudníku

„Šla do vedlejší místnosti, kde vzala nůž. Muž ležel v posteli v obývacím pokoji na zádech. Žena jej čtrnáctkrát bodla do oblasti hrudníku, čímž poškozenému způsobila vícečetná vnitřní zranění. To bezprostředně vedlo ke ztrátě jeho vědomí a následné smrti,“ zaznělo mimo jiné v pondělí v soudní síni.

Eva S. svůj trest přijala. „Je to spravedlivý trest,“ komentovala verdikt soudu.

„Vy jste žila svůj život velmi rychle a na nesprávné straně. Pokud byste takto pokračovala, nemusela byste se dožít vyššího věku. Nyní máte možnost se dát do pořádku. Zamyslete se nad svým životem, už proto, že máte společnosti za zmařený lidský život co vracet,“ vyprovázely jí slova soudce Radomíra Koudely ze soudní síně.

