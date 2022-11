Když ji uviděli, začali oba muži utíkat.

„Jeden z nich rychle skočil do auta a vyrazil vysokou rychlostí směrem do Kotojedské ulice. Hlídka vozidlo pronásledovala a povedlo se jí ho předjet a zablokovat. Strážníci poté zadrželi tři muže ve věku 24, 37 a 40 let. Předali je Policii České republiky,“ doplnil Kubiš.

Při jízdě jeden z mužů vyhodil z auta batoh.

„V něm pak strážníci nalezli nářadí, takže odhad operátorky byl správný,“ uzavřel ředitel kroměřížských strážníků.