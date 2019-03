Hlas pětadvacetileté Renaty se jemně třese, když vzpomíná na nejhorší okamžiky v životě.

Jejímu příteli, který v noci 15. července podnapilý usnul na lavičce zastávky U Zámku v centru Zlína, kolemjdoucí zapálil oblečenou mikinu. Ta na něm rychle vzplála.

Devětadvacetiletý muž utrpěl popáleniny II. a III. stupně, hlavně na rukou a krku.

Měsíc ležel v brněnském popáleninovém centru, kde se musel podrobit dvěma operacím. V té době čekala jeho přítelkyně dítě. Událost ji velmi zasáhla, strach o ni měla i její lékařka.

Obžalovaný se omluvil kvůli horečce, nepochodil

Včera mělo u zlínského okresního soudu pokračovat hlavní líčení s obžalovaným čtyřiadvacetiletým Patrikem V. z Kroměřížska, který je ze zapálení spícího muže obžalován.

Za zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví mu hrozí, že příštích deset let stráví ve vězení. Krátce před zahájením líčení se ale telefonicky omluvil soudkyni, že má horečku.

Soudkyně však verzi o nemoci neuvěřila a trvala na tom, aby se obžalovaný k soudu dostavil. Slíbil, že za hodinu přijede, to se však nestalo. Na konci března je tak naplánováno další líčení, ke kterému Patrika V. už přiveze policejní eskorta.

Čtvrteční jednání si přítelkyně poškozeného nenechala ujít. Na rukou držela jejich čtyřměsíční dítě.

„Musel jít už v listopadu do práce, lékaři jej nechtěli pustit, ale malý se narodil a my bychom se z jeho nemocenské neuživili,“ vysvětlila mladá maminka.

Její přítel, který se živí jako dělník, musí mít v práci dvoje rukavice, popálené ruce ještě nejsou stoprocentně zdravé. Prý mu však nechali odborníci vyrobit speciální rukavice, které mu jeho popálené ruce budou chránit. Proč to obžalovaný jejímu muži udělal, dodnes nechápe.

Jen díru do mikiny?

„Na policii vypovídal, že nechtěl Martinovi ublížit, že mu prý jen chtěl zapalovačem udělat v mikině dírku. Poprvé u soudu to ale popřel.

„Velmi mne to mrzí, co se poškozenému stalo, a rád bych se mu omluvil. Bohužel nevím, za co, nic takového si nepamatuji, že bych udělal,“ připomenula slova obžalovaného z prvního stání Renata.

Událost se stala loni 15. července na zastávce U Zámku po jedné hodině v noci. Poškozený Martin měl doslova štěstí v neštěstí. Na zastávce jej uviděl kolemjdoucí, který mu pomohl.

Upozornil ho, že hoří a pomohl mu mikinu z těla sundat.