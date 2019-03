Jako první o tom informoval internetový portál blesk.cz.

Terezu šokoval verdikt, který pro ni může znamenat, že nejlepší léta svého života má strávit v drsném pákistánském kriminálu, ve kterém už bylo několik vězňů zavražděno.

Okamžitě propukla v pláč. „Co jsem udělala?“ ptala se.

Tišil ji jen její advokát, který jí připomněl, že nic není definitivní a mohou se odvolat. Kromě vězení musí Hradišťanka údajně zaplatit také pokutu ve výši zhruba 18 000 korun. Její spoluobžalovaný byl naopak zbaven všech obvinění.

Tereza H. se prý po vynesení rozsudku zhroutila. Česká republika totiž nemá s Pákistánem smlouvu o vydávání odsouzených, takže si svůj trest nemůže odpykat v tuzemském kriminálu.

„Pokud odsouzená Češka požádá u pákistánských úřadů o předání k výkonu trestu do České republiky, pak Česká republika poskytne všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohla být Češka k výkonu trestu do ČR předána," řekl ČTK zástupce ředitele tiskového odboru Černínského paláce Robert Řehák.

Pákistánští celníci zadrželi ženu loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska.

Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Soud s Terezou Hlůškovou bal v Pákistánu ostře sledován.

Mladá Češka byla v tamních denících označována jako "zahraniční modelka". Při příchodech k soudu se občas podle pákistánských listů chovala jako filmová hvězda.

Soudní jednání byla přitom několikrát odročena. Nejprve se nedostavili klíčoví svědkové, později vypukla stávka a nakonec nastal čas náboženských svátků. Zlom nastal po jmenování nového soudce Šahzády Razy, který slíbil, že verdikt vynese co nejdříve.

"Doufám ve spravedlnost, jsem nevinná," opakovala zadržená.

Žalobce však proti ní úspěšně využil klíčový důkaz - kufr, ze kterého celníci vytáhli pytle s heroinem, napsal server Blesk.cz. Naopak její advokát postavil obhajobu na tvrzení, že dotyčné zavazadlo nepatřilo obviněné.

Soudce tomuto argumentu ale neuvěřil. Pákistánský list Urdu Point napsal, že drogy, které Tereza Hlůšková převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24 milionů korun).