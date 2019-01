Ludslavice, Brno – Hodně ožehavý případ začal ve středu rozplétat Krajský soud v Brně. Týká se totiž žaloby na devětatřicetiletého hospodského, který měl začátkem července 2013 v Ludslavicích znásilnit sedmnáctiletou dívku. Muži hrozí až deset let vězení, dívka také požaduje 100 tisíc korun jako odškodné.

Muž měl v Ludslavicích v nájmu hospodu a dívka u něj začala pracovat jako servírka. Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry ji po směně lákal do sprchy, ona to několikrát odmítla. Přesto ji obžalovaný do sprchy nakonec zavlekl, ačkoli se bránila. Následně pak chtěl v baru namasírovat záda, přitom dívce svlékl triko a přilehl ji. „Poškozená se bránila, opakovaně prosila, aby ji nechal," četl z obžaloby zástupce.

Podle spisu žádal provozovatel hospody i masáž přirození, což dívka odmítla. Musela ho ale začít třít a nuceně použít i ústa. Brigádnice kvůli tomu podle obžaloby utrpěla těžkou újmu na zdraví a trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Obviněný ale vinu odmítá. „K ničemu jsem ji nenutil, sama si sundala tričko. Vše dělala dobrovolně," řekl před soudem.

Podle něj spolu po celý den koketovali, jí se to líbilo, usmívala se a domluvili se, že se večer společně vysprchují. Pak ale řekla, že nechce, proto ji alespoň požádal, ať mu namaže záda, že si je spálil při sekání trávy. Podle obviněného si pak sama svlékla tričko, aby se neušpinilo. Následně ji chytil za ruku a dal si ji do klína. „Řekla, že se mi nedá odolat. Nebránila se, já jsem nepoužil žádné násilí," tvrdí muž.

Napadená u něj jako brigádnice pracovala pět dní, obžalovaný prý nevěděl, že ještě není plnoletá. Soud nakonec jednání odročil na konec června, kdy jsou v plánu výslechy svědků.

